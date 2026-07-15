Copa del Mundo

La emotiva reacción de Lionel Messi tras clasificar a la final del Mundial 2026: de rodillas y mirando al cielo

El capitán de la Selección protagonizó una de las imágenes más impactantes del triunfo 2-1 sobre Inglaterra. Se arrodilló sobre el césped, descargó toda la tensión y celebró la clasificación a una nueva final del mundo.

UNA NUEVA FINAL. Messi jugará su tercera final de la Copa del Mundo.
UNA NUEVA FINAL. Messi jugará su tercera final de la Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi lideró a Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, celebrando con una emotiva reacción sobre el césped al finalizar el partido.
  • La victoria se selló con goles de Fernández y Martínez. El histórico triunfo evocó el mítico duelo de México 1986 y provocó el llanto del entrenador Lionel Scaloni.
  • Con este resultado, Argentina jugará su segunda final consecutiva, esta vez ante España, donde Messi buscará agigantar su leyenda y conseguir el bicampeonato mundial.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 dejó innumerables postales. Sin embargo, hubo una que resumió mejor que ninguna otra el significado de la victoria sobre Inglaterra: Lionel Messi, de rodillas sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, descargando toda la emoción acumulada tras una de las semifinales más intensas de su carrera.

Apenas el árbitro marcó el final del encuentro que Argentina ganó 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el capitán albiceleste no salió corriendo a abrazarse con sus compañeros. Primero necesitó unos segundos para sí mismo.

Messi cayó de rodillas, cerró los puños con fuerza y bajó la cabeza mientras liberaba toda la tensión acumulada durante un partido que tuvo de todo: un resultado adverso, una remontada inolvidable y el premio de volver a colocar a la Selección en una final del mundo.

Instantes después, levantó la vista hacia el cielo y dejó escapar una sonrisa. Era el gesto de un futbolista que, una vez más, había conducido a la Argentina a una definición mundialista y que comenzaba a disfrutar un logro construido con sufrimiento y carácter.

La escena recordó inevitablemente a otra página imborrable de la historia del fútbol argentino. El triunfo por 2-1 sobre Inglaterra evocó el histórico duelo del Mundial de México 1986, cuando el equipo liderado por Diego Armando Maradona también eliminó al conjunto británico con el mismo resultado en un partido que quedó para siempre en la memoria colectiva.

Mientras Messi permanecía sobre el césped, comenzaron a llegar los abrazos. El primero en acercarse fue José Manuel "Flaco" López, quien encontró al capitán todavía conmovido por la magnitud del momento. Poco después se sumó el resto del plantel, que terminó envolviendo al rosarino en un festejo cargado de emoción.

Entre los que también se mostraron visiblemente emocionados estuvo Lionel Scaloni. El entrenador, que siguió el desenlace con enorme intensidad, no pudo contener las lágrimas al ver consumada una clasificación que depositó a la Argentina en su segunda final mundialista consecutiva.

La reacción de Messi terminó convirtiéndose en una de las imágenes de la noche. Un capitán que ya lo ganó todo con la camiseta argentina, pero que volvió a emocionarse como si fuera la primera vez.

Ahora, con España en el horizonte, el número 10 tendrá una nueva oportunidad para seguir agrandando su leyenda y conducir a la Selección hacia un objetivo histórico: conquistar el bicampeonato del mundo.

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