Video: así fue el desahogo de la Selección en el vestuario tras eliminar a Inglaterra
Después del triunfo por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, los jugadores celebraron en el vestuario con un nuevo hit dedicado al bicampeonato, Messi y las Islas Malvinas. Nicolás Otamendi compartió las imágenes.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina celebró en el vestuario de Atlanta su pase a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra con goles de Fernández y Martínez.
- Los festejos, difundidos por Nicolás Otamendi, incluyeron cantos sobre las Malvinas, Maradona y Messi, tras revertir el marcador en el Mercedes-Benz Stadium.
- El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a España el próximo domingo con el objetivo de lograr el bicampeonato mundial y sumar la cuarta estrella a su camiseta.
La fiesta de la Selección no terminó en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra que aseguró el pase a la final del Mundial 2026, los festejos continuaron en el vestuario, donde el plantel protagonizó un verdadero desahogo colectivo.
Las imágenes, difundidas por Nicolás Otamendi en sus redes sociales, mostraron a los futbolistas abrazados, saltando y cantando a todo volumen junto al cuerpo técnico tras una de las noches más emotivas del ciclo de Lionel Scaloni.
El nuevo hit de la Scaloneta
El momento más especial de la celebración llegó con una canción que ya había comenzado a sonar después de la victoria sobre Egipto y que volvió a convertirse en el himno del plantel tras eliminar a Inglaterra.
Entre los versos que más se escucharon aparecieron frases que reflejan la ilusión del grupo de conquistar un nuevo título mundial: "Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez", dijo.
Y también un mensaje cargado de ambición de cara a la final frente a España: "Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta".
La canción también incluyó referencias a dos símbolos muy presentes en el sentimiento futbolero argentino. "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón", indicó.
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Hubo dedicatoria para Inglaterra
Como suele ocurrir después de los grandes triunfos de la Selección, los jugadores también entonaron el clásico "un minuto de silencio", con dedicatoria para Inglaterra, en una celebración que dejó en claro que la semifinal tenía un significado especial para el plantel y los hinchas.
El ambiente dentro del vestuario reflejó la unión del grupo. Además del nuevo hit, también sonaron canciones tradicionales como "Vamos, Argentina, sabés que yo te quiero", mientras futbolistas y cuerpo técnico saltaban abrazados celebrando el pase a una nueva final mundialista.
Una fiesta que había comenzado en la cancha
La euforia en el vestuario fue la continuidad de los festejos iniciados sobre el campo de juego. Minutos antes, Lionel Messi había encabezado los cánticos junto a los miles de argentinos que coparon una de las cabeceras del estadio de Atlanta, justo detrás del arco en el que Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles de la histórica remontada.
Con la clasificación asegurada, la Selección ya cambió rápidamente el foco. El próximo domingo enfrentará a España con un objetivo enorme: conquistar el bicampeonato del mundo y sumar la cuarta estrella a la camiseta argentina.