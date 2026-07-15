Video: así fue el desahogo de la Selección en el vestuario tras eliminar a Inglaterra

Una fiesta que había comenzado en la cancha

La euforia en el vestuario fue la continuidad de los festejos iniciados sobre el campo de juego. Minutos antes, Lionel Messi había encabezado los cánticos junto a los miles de argentinos que coparon una de las cabeceras del estadio de Atlanta, justo detrás del arco en el que Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles de la histórica remontada.