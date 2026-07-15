Copa del Mundo

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

Los medios más prestigiosos del mundo se deshicieron en elogios ante otra hazaña argentina y destrozaron el colapso de la Inglaterra de Tuchel. El repaso por las portadas que reflejan el delirio global por el capitán argentino.

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina pasó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, EE.UU., con dos asistencias clave de Lionel Messi, y definirá el título contra España.
  • Con goles de Fernández y Martínez sobre el final, la Selección revirtió el resultado. El colapso inglés generó fuertes críticas locales, mientras el mundo elogió el genio de Messi.
  • El pase a la final posiciona a Argentina ante la oportunidad de lograr el bicampeonato mundial frente a España, consolidando la vigencia de Messi en la élite del fútbol global.
Resumen generado con IA

Otra noche para la eternidad, otro capítulo de tintes épicos en la historia del fútbol argentino. La Selección Argentina sacó adelante un partido durísimo ante Inglaterra, se quedó con un triunfo electrizante por 2 a 1 en los minutos finales y se metió directo en la gran definición del Mundial 2026, donde se medirá ante España. Con un Lionel Messi celestial que aportó una doble asistencia (incluida la genialidad para el gol decisivo de Lautaro Martínez), la entrega total de Enzo Fernández y el temperamento de un equipo que se niega a caer, la Scaloneta volvió a desatar la locura colectiva. Los diarios más importantes de todo el planeta se rindieron ante la mística argentina y el genio inagotable de su capitán. Así reflejó la prensa mundial otra hazaña inolvidable:

Marca (España)

"¡'Remontadísima' de Argentina... y Finalísima!"

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

As (España)

"Messi quiere otro Mundial"

"Lo de Messi fue de lo mejor de la historia sin discusión: inolvidable lo que inventó".

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

Mundo Deportivo (España)

"¡Habrá Finalissima!"

"¡Lautaro culmina la remontada tras otra genialidad de Messi!"

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Sport (España)

"¡Es inmortal! Messi lleva a Argentina a la final ante España".

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The Guardian (Reino Unido)

"Corazones rotos en Inglaterra después de que un dramático doblete tardío de Argentina reserve su lugar en la final de la Copa del Mundo".

"Un dramático doblete tardío le da a los defensores del título la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta".

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

The Athletic (Estados Unidos)

"Lionel Messi lidera una asombrosa remontada mundialista, Argentina está en la final, ¿causó Tuchel el colapso de Inglaterra?"

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L'Équipe (Francia)

"Lo hicieron de nuevo".

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La Gazzetta dello Sport (Italia)

"¡Dos asistencias de Messi y el gol de Lautaro al 92': Argentina da vuelta el partido ante Inglaterra y vuela a la final con España!"

"Lautaro, lágrimas tras el gol a Inglaterra: 'Lo soñaba desde que mi padre me compró los botines'".

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

Corriere della Sera (Italia)

"Mundial: Argentina no muere nunca. Remonta a Inglaterra en los últimos 7 minutos con Enzo Fernández y Lautaro. Será la finalísima con España".

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

Bild (Alemania)

"El puro delirio por Messi. Argentina en la final ++ Partido dado vuelta en los últimos minutos ++ Inglaterra por el suelo".

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A Bola (Portugal)

"¡¿Viste esto, Maradona?! ¡ÉPICO!"

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Lance! (Brasil)

"Argentina remonta ante Inglaterra y va en busca de 'la cuarta estrella'".

“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

O Globo (Brasil)

"Argentina elimina a Inglaterra con una remontada espectacular y va a la final; mirá los análisis del partido".

"Valiente y resiliente, Argentina remonta contra una asustada Inglaterra y avanza a la final".

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Récord (México)

"Con doble asistencia de Messi, Argentina remonta ante Inglaterra y va por el bicampeonato".

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