“¡Épico!” e “¡Inmortal!”: los diarios de todo el planeta se rindieron a los pies de Messi y la Selección

Otra noche para la eternidad, otro capítulo de tintes épicos en la historia del fútbol argentino. La Selección Argentina sacó adelante un partido durísimo ante Inglaterra, se quedó con un triunfo electrizante por 2 a 1 en los minutos finales y se metió directo en la gran definición del Mundial 2026, donde se medirá ante España. Con un Lionel Messi celestial que aportó una doble asistencia (incluida la genialidad para el gol decisivo de Lautaro Martínez), la entrega total de Enzo Fernández y el temperamento de un equipo que se niega a caer, la Scaloneta volvió a desatar la locura colectiva. Los diarios más importantes de todo el planeta se rindieron ante la mística argentina y el genio inagotable de su capitán. Así reflejó la prensa mundial otra hazaña inolvidable: