Enzo Fernández cambió la historia cuando Inglaterra se sentía finalista

La clasificación a la final quedará asociada al oportunismo de Lautaro Martínez, a la influencia permanente de Lionel Messi y a la fortaleza colectiva de un equipo que jamás baja los brazos. Pero también llevará la firma de Enzo Fernández. Porque cuando el Mundial empezaba a escaparse, fue él quien encendió la ilusión con un derechazo perfecto. El volante que llegaba cuestionado a este patido, terminó siendo el abanderado de la remontada y firmó, quizás, la actuación más importante de su carrera con la camiseta “albiceleste”.