El “Topo Gigio” volvió a escena: el gesto de Paredes que encendió el Superclásico

Tras convertir de penal el 1-0 sobre el final del primer tiempo, el mediocampista se besó el escudo y, frente a la hinchada local, se llevó las manos a las orejas. Un gesto que, aunque luego intentó bajar de tono, tiene un peso simbólico difícil de ignorar. “Me salió así, no lo tenía pensado”, explicó tras el partido. Sin embargo, en Boca ese festejo tiene historia.