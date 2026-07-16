Alerta del SMN por vientos, lluvias y nevadas: qué provincias están afectadas y cuándo cambia el tiempo
Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional alcanzan a gran parte de la Argentina por vientos, lluvias y nevadas. En paralelo, el ingreso de aire cálido provocará jornadas con temperaturas inusuales para el invierno.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas este jueves por vientos, lluvias y nevadas en gran parte de Argentina, debido a un frente climático que afecta a diversas provincias.
- Rige alerta naranja por nevadas cordilleranas y amarilla por vientos y lluvias. Paralelamente, ingresa aire cálido al AMBA elevando la temperatura antes del fin de semana.
- Se prevé un marcado descenso térmico y tormentas a partir del sábado por vientos del sur, además de una posible crecida del Río de la Plata el próximo domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una serie de alertas por fenómenos meteorológicos que alcanzan a gran parte del país. Hay advertencias de nivel amarillo por vientos, lluvias y nevadas, mientras que sectores cordilleranos permanecen bajo alerta naranja por intensas nevadas.
En paralelo, el avance de una masa de aire cálido provocará un marcado ascenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se esperan jornadas con características más propias de la primavera antes del regreso de las lluvias y un nuevo descenso térmico durante el fin de semana.
Alerta del SMN: las provincias alcanzadas por vientos, lluvias y nevadas
El organismo nacional mantiene una alerta amarilla por vientos para las siguientes provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, noreste de Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y norte de San Luis.
En tanto, rige una alerta naranja por nevadas para las zonas cordilleranas de Mendoza, San Juan y Neuquén, donde se prevén acumulaciones significativas de nieve y condiciones que podrían afectar la circulación.
Además, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Mendoza. Por último, continúa vigente una alerta amarilla por nevadas para áreas de Santa Cruz y Chubut.
El norte trae aire cálido y temperaturas primaverales
Mientras buena parte del país permanece bajo alertas, el AMBA experimentará un importante cambio de masa de aire. Desde este jueves comenzará a ingresar aire cálido y húmedo desde el norte, lo que impulsará un marcado aumento de las temperaturas. La jornada tendrá una mínima de 15 °C y una máxima cercana a los 19 °C, valores elevados para esta época del año.
El viernes continuará el ambiente templado, con una mínima de 17 °C y una máxima que alcanzará los 21 °C. Durante la mañana aumentará la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas debido a la combinación de humedad y aire cálido.
Hacia la noche también podrían formarse bancos de niebla y neblinas, especialmente en zonas próximas a cursos de agua, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se viaja durante la madrugada del sábado.
Cuándo vuelve el frío
El cambio de tiempo comenzaría el sábado con el desarrollo de un sistema de bajas presiones que todavía presenta algunas diferencias entre los modelos meteorológicos respecto de su ubicación definitiva.
De acuerdo con las proyecciones actuales, durante la tarde y la noche podrían registrarse tormentas, mientras que el viento rotará al sector sur y comenzará el descenso de la temperatura. La máxima prevista es de 17 °C.
Para el domingo se espera el ingreso de aire más fresco impulsado por vientos del sudeste. La temperatura oscilará entre los 11 °C de mínima y los 14 °C de máxima, con probabilidad de lluvias o chaparrones aislados. Además, no se descarta una crecida del Río de la Plata durante la tarde debido a la evolución del sistema de bajas presiones.