Alerta del SMN por vientos, lluvias y nevadas: qué provincias están afectadas y cuándo cambia el tiempo

Para el domingo se espera el ingreso de aire más fresco impulsado por vientos del sudeste. La temperatura oscilará entre los 11 °C de mínima y los 14 °C de máxima, con probabilidad de lluvias o chaparrones aislados. Además, no se descarta una crecida del Río de la Plata durante la tarde debido a la evolución del sistema de bajas presiones.