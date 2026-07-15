¿Cinco minutos al día alcanzan? Un estudio asegura que esa actividad física podría prolongar la vida

A este enfoque se lo conoce como "actividad de la merienda" o "bocadillos de ejercicio". Amanda Daley, profesora de medicina conductual en la Universidad de Loughborough, explicó que estas pequeñas acciones repetidas crean hábitos inconscientes y duraderos: "Usas las escaleras porque lo has aprendido. Es un hábito". Gestos como estacionar el auto unos minutos antes de destino o hacer sentadillas mientras esperás que hierva el agua de los fideos van sumando salud a tu cuenta diaria.