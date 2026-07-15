¿Cinco minutos al día alcanzan? Un estudio asegura que esa actividad física podría prolongar la vida

Resumen para apurados
- Un estudio con 150.000 adultos en EE.UU. y Europa reveló que hacer cinco minutos diarios de actividad física moderada previene una de cada diez muertes prematuras globales.
- Los expertos proponen incorporar 'bocadillos de ejercicio' cotidianos, como subir escaleras o caminar rápido, para combatir el sedentarismo sin requerir rutinas exigentes.
- Esta estrategia fomenta hábitos sostenibles a largo plazo que mejoran la fuerza muscular y ósea, indicadores clave para reducir la mortalidad y asegurar una vejez saludable.
Muchas veces asociamos la vida sana con extenuantes rutinas de gimnasio que rara vez logramos sostener en el tiempo. Sin embargo, la ciencia empieza a demostrar que la clave para una vida más larga y saludable podría estar en gestos mucho más simples y cotidianos de lo que imaginamos.
De hecho, incorporar apenas cinco minutos de actividad física moderada en nuestro día a día —como caminar a paso rápido, andar en bicicleta o elegir las escaleras en lugar del ascensor— es suficiente para marcar una diferencia notable. Según una investigación citada por la BBC, este mínimo esfuerzo diario podría prevenir aproximadamente una de cada diez muertes prematuras a nivel global.
Pequeños hábitos, grandes cambios
El estudio científico detrás de este hallazgo consistió en un análisis a gran escala de datos de 150.000 adultos en el Reino Unido, Estados Unidos y Escandinavia. Los resultados sorprendieron a los propios investigadores por el impacto tan positivo de acciones que casi no demandan tiempo.
"Resulta sorprendente que cambios tan pequeños en la actividad física, de tan solo cinco minutos al día, tengan un impacto tan grande en la reducción del riesgo de mortalidad prematura", afirmó Ulf Ekelund, autor principal de la investigación y profesor de la Escuela Noruega de Deportes. De todos modos, el especialista aclara que esto no reemplaza las recomendaciones generales de salud, sino que funciona como un excelente punto de partida para combatir el sedentarismo.
El poder de las ráfagas de movimiento
Para quienes pasan muchas horas sentados frente a la pantalla, la idea de "fraccionar" el movimiento resulta sumamente liberadora. No hace falta cambiarse de ropa ni prepararse para entrenar; se trata de aprovechar esos momentos muertos del día para activar el cuerpo de manera intermitente.
A este enfoque se lo conoce como "actividad de la merienda" o "bocadillos de ejercicio". Amanda Daley, profesora de medicina conductual en la Universidad de Loughborough, explicó que estas pequeñas acciones repetidas crean hábitos inconscientes y duraderos: "Usas las escaleras porque lo has aprendido. Es un hábito". Gestos como estacionar el auto unos minutos antes de destino o hacer sentadillas mientras esperás que hierva el agua de los fideos van sumando salud a tu cuenta diaria.
También se demostró que reducir el sedentarismo es beneficioso. Disminuir el tiempo que se pasa sentado en 30 minutos diarios se asoció con una reducción del 7 % en la mortalidad prematura en la población general. Esto es especialmente importante, ya que la inactividad física es una de las principales causas de enfermedades crónicas y de muerte prematura.
Fuerza y constancia para el futuro
Los beneficios de estos breves estímulos también se potencian cuando sumamos actividades que desafían a nuestros músculos. Cargar las bolsas del supermercado a pie o subir las escaleras a buen ritmo no solo acelera el corazón, sino que fortalece nuestro sistema óseo y muscular de cara a la vejez.
"Sabemos que la función física, la fuerza muscular, la calidad muscular y la fortaleza ósea son excelentes indicadores de la mortalidad en la vejez", señaló Nicole Logan, profesora adjunta de kinesiología de la Universidad de Rhode Island. La clave, según los expertos, está en la constancia y en elegir actividades que se adapten a nuestro propio ritmo para poder sostenerlas con una sonrisa.