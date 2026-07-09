Tragedia en China: al menos 28 muertos por un devastador incendio en una fábrica de zapatos
El fuego se desató al mediodía en una planta ubicada en la provincia de Fujian. Había grandes cantidades de pegamentos y materias primas para la fabricación de calzado, lo que favoreció la propagación de las llamas.
Resumen para apurados
- Al menos 28 personas murieron este jueves en un incendio en la fábrica de zapatos Huiteng, en Fujian, China, debido a la rápida propagación del fuego por insumos inflamables.
- Las llamas iniciaron al mediodía y se propagaron por pegamentos y suelas que bloqueaban salidas. Unos 183 bomberos trabajaron en el rescate de empleados atrapados en el techo.
- El trágico hecho vuelve a cuestionar las normas de seguridad contra incendios en China, tras recientes siniestros letales que motivaron campañas nacionales de prevención.
Al menos 28 personas murieron este jueves como consecuencia de un incendio que se desató en una fábrica de zapatos en China, según informó la agencia oficial Xinhua. El siniestro ocurrió en la planta Huiteng, ubicada en la ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, en el sureste del país.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gestión de Emergencias, el fuego comenzó alrededor del mediodía. Para combatir las llamas fueron desplegados 183 efectivos y 35 vehículos de los equipos locales de bomberos y rescate. Las autoridades confirmaron que había personas atrapadas en el edificio y víctimas, aunque en un primer momento no precisaron la cantidad. Poco después se conoció el primer balance oficial, que elevó a 28 el número de fallecidos.
Las imágenes difundidas por la televisión pública CCTV muestran a los bomberos arrojando agua sobre un edificio blanco y azul de varios pisos, ennegrecido por el incendio y del que salía una espesa columna de humo gris por las ventanas.
En las grabaciones también se observa a varios trabajadores que lograron llegar al techo para escapar de las llamas que consumían los pisos inferiores. Además, aparece un hombre siendo rociado por personal de emergencias, aparentemente para evitar quemaduras.
"A mis hombres les costó llegar a la cima porque las salidas y los rincones estaban bloqueados por pilas de suelas y materiales diversos", declaró a CCTV el jefe de los bomberos, Du Zhenzhou.
El funcionario explicó además que en la fábrica había grandes cantidades de pegamentos y otras materias primas utilizadas para la fabricación de calzado, una situación que contribuyó a intensificar el fuego y dificultó las tareas de control.
El Ministerio de Gestión de Emergencias informó que el incendio estaba siendo sofocado, aunque ordenó redoblar los esfuerzos para extinguirlo por completo, localizar a las personas que pudieran continuar atrapadas y asistir a los heridos.
El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la seguridad contra incendios en China. En noviembre, el país lanzó una campaña para reducir los riesgos de incendios en edificios de gran altura, después de un enorme siniestro que arrasó varios bloques de viviendas en Hong Kong y dejó 168 muertos.
Apenas un mes más tarde, otro incendio en un edificio residencial de la provincia de Cantón, en el sur de China, provocó la muerte de 12 personas.