Tragedia en China: al menos 28 muertos por un devastador incendio en una fábrica de zapatos

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gestión de Emergencias, el fuego comenzó alrededor del mediodía. Para combatir las llamas fueron desplegados 183 efectivos y 35 vehículos de los equipos locales de bomberos y rescate. Las autoridades confirmaron que había personas atrapadas en el edificio y víctimas, aunque en un primer momento no precisaron la cantidad. Poco después se conoció el primer balance oficial, que elevó a 28 el número de fallecidos.