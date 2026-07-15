El Gobierno lanzó una nueva licitación internacional para explorar la Cuenca Argentina Norte

Arbitraje internacional y protección de activos

Un punto clave de la normativa es la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción. El Gobierno habilitó la posibilidad de que eventuales controversias con las operadoras sean resueltas por tribunales arbitrales internacionales bajo la "Convención de Nueva York de 1958". Esta medida busca ofrecer un marco de seguridad jurídica que incentive la llegada de grandes operadoras globales, habituadas a este tipo de esquemas de resolución de conflictos.