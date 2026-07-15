Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Desde AAT detallaron la pasión y la carrera de la joven de 16 años que llegó a posiciones destacadas en la clasificatoria de todo el país: “desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación, alcanzando el puesto número 4 nacional en la categoría Sub-10 y el número 3 regional en Sub-14 durante 2023, año en el que compitió en el circuito de Menores de la AAT”. Desde el organismo lamentaron el fallecimiento y se solidarizaron con sus allegados y familia.