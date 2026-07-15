Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Resumen para apurados
- La tenista Luisana Schönberger (16) murió el sábado en un choque en Eldorado, Misiones, durante los festejos de la Selección y bajo sospecha de una picada callejera.
- El auto donde viajaba impactó a alta velocidad contra otro vehículo y chocó un árbol, causando su muerte y la del conductor. La joven era una de las promesas del tenis nacional.
- La Asociación de Tenis lamentó la muerte de la joven promesa, mientras la Justicia avanza en la causa por presuntas picadas ilegales y analiza un tercer vehículo secuestrado.
Luisana Schönberger, destacada jugadora de tenis de 16 años, murió en un fatal accidente en la ciudad de Eldorado, Misiones. Considerada promesa del tenis argentino, la joven falleció en un siniestro automovilístico que además se cobró la vida de otro acompañante y de su conductor el pasado sábado 11 de julio de 2026. El hecho aún se encuentra en investigación aunque las evidencias apuntan a picadas callejeras.
El tenis argentino despidió a Luisana Schönberger, una adolescente que perdió la vida este sábado luego de la victoria de Argentina contra Suiza por el pase a la semifinal en un accidente automovilístico. La joven había conseguido el puesto número cuatro en el ranking nacional Sub 10 y fue destacada por su “talento y dedicación”. El fin de semana había salido a festejar la clasificación de la Selección junto a otros tres jóvenes por la ciudad misionera.
El siniestro tras el triunfo de la Selección
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10 de la avenida San Martín, la principal calle de la localidad misionera. Schönberger circulaba como acompañante de un vehículo Volkswagen Gol, junto con el conductor de 20 años identificado como Renzo Retamozo y otros tres jóvenes de 16, 17 y 20 años, donde llevaban la bandera nacional en la luneta trasera.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores y apoyada en las cámaras de seguridad de la ciudad, el Gol circulaba a alta velocidad detrás de un Ford Escort. Las imágenes que ya forman parte del expediente muestran que el conductor del Escort logró esquivar a un Toyota Corolla que avanzaba a menor velocidad. Retamozo, en cambio, no pudo evitar el impacto y chocó violentamente contra la parte trasera del Corolla. Tras la colisión, el Gol quedó fuera de control, cruzó hacia la vereda opuesta y se estrelló contra un árbol.
La tenista y el conductor murieron en el acto
Schönberger viajaba en el asiento delantero y, al igual que Retamozo, murieron en el acto como consecuencia del violento impacto. En el asiento trasero se encontraban los otros tres jóvenes que fueron trasladados de urgencia al Hospital SAMIC con lesiones de distinta gravedad.
El adolescente de 17 años fue internado en un centro de salud local y permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Además, se encuentra bajo sedación médica. La joven de 16 años sufrió fracturas en el húmero y la columna lumbar y fue trasladada a un sanatorio privado en la localidad, donde continúa con su recuperación de forma favorable. En tanto, el tercer herido, de 20 años, sufrió un traumatismo de macizo facial y fractura de brazo, aunque se encuentra estable y recibió el alta el pasado lunes, según detalló el medio El Territorio.
La hipótesis de las picadas clandestinas
Las autoridades policiales investigan la posibilidad de que los involucrados estuvieran corriendo una picada al momento del incidente. El director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Eldorado, Fernando Caro, sostuvo que las imágenes y testimonios respaldan esta teoría.
“Por las imágenes se ve que dos vehículos circulaban a alta velocidad sobre la avenida San Martín. Aparentemente un tercer auto que también estaría involucrado fue embestido por uno de los rodados en la parte de atrás”, relató Caro, según reportó el medio local.
Avances en la causa judicial
Y sumó: “Venía circulando un Toyota Corolla gris por la avenida, el cual es embestido de atrás por este Gol. Ahí el Gol se pasa a la mano contraria y embiste la vereda en el carril contrario al sentido de circulación”.
Mientras avanza la investigación, la Policía de Misiones secuestró un tercer vehículo bajo la sospecha de que podría haber participado de la secuencia previa al choque. Las pericias serán clave para determinar las causas del hecho y establecer las responsabilidades. Intervienen el Juzgado de Instrucción 2 y la Fiscalía de Eldorado.
El dolor en el tenis nacional
La Asociación Argentina de Tenis (AAT) despidió a la joven promesa. “El Tenis Argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schönberger. ‘Luchi’ compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal”, señalaron en un comunicado que compartieron en redes sociales.
Desde AAT detallaron la pasión y la carrera de la joven de 16 años que llegó a posiciones destacadas en la clasificatoria de todo el país: “desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación, alcanzando el puesto número 4 nacional en la categoría Sub-10 y el número 3 regional en Sub-14 durante 2023, año en el que compitió en el circuito de Menores de la AAT”. Desde el organismo lamentaron el fallecimiento y se solidarizaron con sus allegados y familia.