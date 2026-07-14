¿Ya se ven campeones del Mundial? la imagen de la segunda estrella que generó polémica en España

Resumen para apurados
- Tras clasificar a la final del Mundial, el diario Marca generó polémica en redes sociales al publicar el escudo de España con una segunda estrella de campeón a medio bordar.
- El posteo ocurrió tras vencer a Francia, desatando euforia en la prensa. La imagen dividió opiniones entre quienes la ven como ilusión y quienes la acusan de soberbia y desprecio.
- Este debate reaviva la presión sobre la selección española para conseguir su segundo título mundial, un logro que no alcanzan desde la consagración en Sudáfrica 2010.
La clasificación de España a la final del Mundial desató una verdadera euforia en los principales medios de ese país. Entre titulares cargados de entusiasmo, elogios por el nivel del equipo y hasta una imagen que generó polémica en las redes sociales, la prensa española reflejó la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo 16 años después del título obtenido en Sudáfrica 2010.
“¡Otra vez es de verdad! ¡A la final del Mundial!”, tituló Marca, que definió la actuación del equipo dirigido por Luis de la Fuente como un “espectáculo inolvidable”. El diario destacó especialmente el funcionamiento colectivo de “La Roja” y su capacidad para imponerse ante una selección francesa repleta de figuras.
As fue todavía más contundente y calificó la actuación como “una lección para el mundo”. El medio resaltó la manera en la que España consiguió neutralizar a futbolistas como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, y aseguró que la segunda estrella está cada vez más cerca.
Mundo Deportivo también se sumó a los elogios con el título “¡España, a la final con exhibición!”, mientras que Sport sostuvo que el seleccionado español “bailó” a Francia y ahora luchará por volver a ser campeón. El País, por su parte, puso el foco en la dimensión histórica de la clasificación y recordó que España disputará una final mundialista por primera vez desde 2010.
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El polémico posteo de Marca
Sin embargo, Marca fue un paso más allá y encendió el debate en las redes sociales. El diario publicó una imagen del escudo de la Real Federación Española de Fútbol con la estrella conseguida en Sudáfrica y una segunda a medio bordar, acompañada por una aguja y un hilo.
La publicación se viralizó y provocó opiniones divididas. Mientras algunos aficionados la interpretaron como una muestra de ilusión y confianza por el momento que atraviesa el equipo, otros consideraron que se trató de un gesto de “soberbia” y una falta de respeto hacia el rival que España enfrentará en la definición.
Entre la euforia, los elogios y la controversia, la prensa española ya vive la previa de la final. Después de 16 años, la posibilidad de bordar una segunda estrella volvió a instalarse con fuerza.