¿Ya se ven campeones del Mundial? la imagen de la segunda estrella que generó polémica en España

La clasificación de España a la final del Mundial desató una verdadera euforia en los principales medios de ese país. Entre titulares cargados de entusiasmo, elogios por el nivel del equipo y hasta una imagen que generó polémica en las redes sociales, la prensa española reflejó la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo 16 años después del título obtenido en Sudáfrica 2010.