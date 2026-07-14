Cátedra de fútbol en Dallas: España bailó a Francia y se metió en la gran final del Mundial

De inmediato, el juego se detuvo por la pausa de hidratación, un momento que Didier Deschamps intentó aprovechar para reacomodar las piezas de una Francia que, por primera vez en todo el torneo, se encontraba abajo en el marcador. Para colmo de males, la desgracia física tocó la puerta de los galos con la lesión de William Saliba, quien debió abandonar el campo de juego para dejarle su lugar a Maxence Lacroix. España aprovechó el desconcierto del rival y cerró un primer tiempo perfecto en el que Unai Simón prácticamente no tuvo que intervenir gracias a un mediocampo español que cortó todos los circuitos creativos de su oponente.