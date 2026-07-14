Se completaron los octavos de la Liga Tucumana: Atlético resistió ante Tucumán Central y ya están las llaves

Atlético Tucumán aseguró su lugar entre los 16 mejores del torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol luego de igualar 1 a 1 frente a Tucumán Central y aprovechar la ventaja deportiva que tenía por su mejor ubicación en la fase regular. De esta manera, quedaron confirmados todos los cruces de octavos de final, con partidos que prometen mucha paridad y emoción en la lucha por el título.