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Se completaron los octavos de la Liga Tucumana: Atlético resistió ante Tucumán Central y ya están las llaves

El "Decano" igualó 1 a 1 ante el "Rojo" de Villa Alem en un partido durísimo y clasificó gracias a la ventaja deportiva. Con este resultado, el torneo de la Liga Tucumana ya tiene a sus 16 aspirantes al título. Todos los cruces de la fase decisiva.

Se completaron los octavos de la Liga Tucumana: Atlético resistió ante Tucumán Central y ya están las llaves
Prensa Atlético Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán empató 1-1 ante Tucumán Central y clasificó a octavos de la Liga Tucumana por ventaja deportiva, definiendo todas las llaves de la fase decisiva.
  • Tras el gol inicial de Montenegro para el Rojo, el arquero decano Agustín González atajó un penal clave, facilitando el empate definitivo de Facundo Coman en el complemento.
  • Con la clasificación del Decano quedaron confirmados los 16 aspirantes al título, quienes disputarán cruces de alta paridad y emoción en la busca del campeonato provincial.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán aseguró su lugar entre los 16 mejores del torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol luego de igualar 1 a 1 frente a Tucumán Central y aprovechar la ventaja deportiva que tenía por su mejor ubicación en la fase regular. De esta manera, quedaron confirmados todos los cruces de octavos de final, con partidos que prometen mucha paridad y emoción en la lucha por el título.

El equipo dirigido por Roy González tuvo que trabajar más de la cuenta para conseguir la clasificación. En el primer tiempo, Tucumán Central golpeó primero y se puso en ventaja con el gol de Valentín Montenegro, que aprovechó una de las oportunidades que tuvo el conjunto de Villa Alem para adelantarse en el marcador.

El Rojo pudo incluso ampliar la diferencia, pero apareció una de las figuras del encuentro: el arquero de Atlético, Agustín González, quien le contuvo un penal a Matías Perdigón y mantuvo con vida al Decano antes del descanso.

En el complemento, Atlético salió decidido a buscar la igualdad y encontró el premio a su esfuerzo. El delantero Facundo Coman apareció para marcar el 1 a 1 definitivo y darle tranquilidad al conjunto decano, que con ese resultado se aseguró el pasaje a la próxima instancia por la ventaja deportiva.

Con la clasificación de Atlético, quedaron definidos los cruces de octavos de final del certamen:

Graneros vs. Deportivo Marapa

Concepción FC vs. San Martín

Ateneo Alderetes vs. San Fernando

Sportivo Guzmán vs. Talleres

Experimental vs. Deportivo Aguilares

Unión del Norte vs. Atlético Tucumán

Ñuñorco vs. Atlético Concepción

Almirante Brown vs. Jorge Newbery

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