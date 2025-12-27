Rechazan el sobreseimiento contra “Chucky” Casanova

La Justicia negó el pedido de sobreseimiento a Javier “Chucky” Casanova que realizó el Ministerio Público Fiscal al considerar que el imputado no participó en el tiroteo que se registró en septiembre en Tafí Viejo. La jueza interviniente también rechazó el juicio abreviado propuesto por la Fiscalía y la defensa de Casanova y prorrogó la prisión preventiva contra Facundo Ale, Jorge Alejandro González Anaya y Casanova por los próximos 60 días.
En una audiencia realizada ayer, la Unidad Fiscal Criminal I que dirige Mariano Fernández intentó finalizar dos causas abiertas en contra de “Chucky” Casanova. Por un lado, solicitó el sobreseimiento en la investigación por el tiroteo ocurrido el pasado 21 de septiembre durante una fiesta de música electrónica en Tafí Viejo. Casanova había sido imputado como autor de los delitos de abuso de armas y portación de arma de guerra sin autorización legal, tras considerar que había participado en el altercado protagonizado por miembros del clan Ale y “Los Gardelitos”.
La hipótesis inicial de la Fiscalía consistía en que ese día, Casanova, junto a González, Juan Nicolás Vargas y otras personas todavía no identificadas, se presentaron en el salón donde se desarrollaba el festejo portando armas de fuego. Casanova, habría tenido en su poder una pistola de 9 milímetros sin autorización para hacerlo. Al advertir que Ale estaba en el estacionamiento comenzaron a intercambiar disparos entre ambos bandos y como consecuencia uno de los proyectiles hirió la pierna izquierda de González Anaya.
Según explicó el auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra, durante el avance de la investigación no se produjeron pruebas suficientes que vinculen a Casanova con el hecho. Para argumentar la postura citó numerosas declaraciones de imputados y testigos, incluyendo la del propio Facundo Ale, que no ubicaron a “Chucky” en la escena del crimen. También informó que la pericia balística que se practicó en la instrucción concluyó que las vainas servidas encontradas en el local bailable no fueron percutidas por el arma hallada en el domicilio de “Chucky”.
“Las evidencias fueron desvinculando de la hipótesis fiscal a Casanova. Además de los testimonios obtuvimos el video original de la balacera. Al mejorar la imagen pudimos corroborar que de un lado estaba Ale y del otro González Anaya y Vargas. No tenemos elementos para continuar afirmando que Casanova participó de este hecho delictivo”, dijo Guerra.
Juicio Abreviado
Luego de solicitar el sobreseimiento por el tiroteo, el MPF presentó un convenio de juicio abreviado al que arribaron con Casanova y sus defensores Facundo Herrera y Patricio Char, por un segundo proceso por tenencia de armas sin autorización legal.
Dicha causa se abrió a raíz de secuestros realizados por la policía en dos oportunidades. El primero fue el 26 de mayo de 2024. Casanova salió del interior de los pasillos de los monoblocks del barrio Oeste II conduciendo su camioneta a alta velocidad. Al percatarse de que la policía lo seguía intentó evadirlos pero chocó contra un poste. Allí los efectivos encontraron una pistola Bersa Thunder de nueve milímetros sin la documentación que habilita su tenencia o portación. El segundo secuestro se produjo en el marco de la investigación del tiroteo. Durante un allanamiento en su vivienda los pesquisas encontraron una pistola de 11 milímetros y cinco cartuchos sin la documentación correspondiente.
Por ambos hechos las partes propusieron que Casanova fuera condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor de los delitos de tenencia ilegal de armas de guerra y resistencia a la autoridad. El acuerdo también establecía que el imputado se someta a reglas de conducta durante el plazo de la pena.
Prórrogas y rechazos
Otro punto que abordaron Fernández y Guerra durante la audiencia fue la prórroga de las medidas cautelares en contra de los imputados. En el caso de González Anaya solicitaron morigerar la preventiva por arresto domiciliario. Respecto de Ale pidieron que continúe alojado en el penal de Benjamín Paz por 60 días. Sus defensores, Ricardo Fanlo y Agustín Monteros, se opusieron y ofrecieron medidas de menor intensidad o en su defecto, el arresto domiciliario para su pupilo.
Luego de varias horas de debate, la jueza Soledad Hernández resolvió hacer lugar únicamente al pedido de extensión de prisión preventiva para Ale. Sobre la solicitud de sobreseimiento a Casanova dijo que hay una insuficiencia de pruebas y una falta de esclarecimiento para lograr un estado de certeza negativa sobre la participación del imputado. En cuanto al abreviado, explicó que no está de acuerdo con la calificación jurídica de los hechos descritos y que, a su parecer, debería ser una imputación más gravosa que no admita una pena condicional.
Respecto de la morigeración de la medida cautelar contra González Anaya sostuvo que los riesgos procesales no disminuyeron por lo que debía continuar privado de su libertad en el penal. En consecuencia, los imputados continuarán con prisión preventiva durante los siguientes 60 días mientras avanza la compleja investigación.