Rechazan el sobreseimiento contra “Chucky” Casanova

Dicha causa se abrió a raíz de secuestros realizados por la policía en dos oportunidades. El primero fue el 26 de mayo de 2024. Casanova salió del interior de los pasillos de los monoblocks del barrio Oeste II conduciendo su camioneta a alta velocidad. Al percatarse de que la policía lo seguía intentó evadirlos pero chocó contra un poste. Allí los efectivos encontraron una pistola Bersa Thunder de nueve milímetros sin la documentación que habilita su tenencia o portación. El segundo secuestro se produjo en el marco de la investigación del tiroteo. Durante un allanamiento en su vivienda los pesquisas encontraron una pistola de 11 milímetros y cinco cartuchos sin la documentación correspondiente.