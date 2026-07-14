Escándalo en Madrid: el Gobierno desplazó al cónsul que se enfrentó públicamente al embajador argentino

Una disputa por despachos y "lealtad" libertaria

El detonante final de la salida de Nimo fue un enfrentamiento público con el embajador en Madrid, Wenceslao Bunge Saravia. A través de redes sociales, el ahora exconsul denunció haber sido víctima de una "agresión" dentro de la sede diplomática, al alegar que, por orden del embajador, se le había retirado su oficina. En su defensa, Nimo intentó capitalizar su alineamiento ideológico al señalar que en su despacho "tenía en un lugar central un cuadro con la imagen de nuestro presidente".