Hoy, en "Panorama Tucumano": el triunfo de la Selección y qué se espera para el 9 de Julio

Resumen para apurados
- El programa "Panorama Tucumano" se emite hoy a las 20:30 por LA GACETA Play para analizar el triunfo de la Selección y la expectativa política por el 9 de Julio en la provincia.
- El análisis deportivo se hará desde Atlanta, mientras que la mesa política debatirá la relación entre Nación y Provincia ante la inminente visita del presidente Javier Milei.
- Este debate definirá las claves de la agenda política nacional y provincial para los próximos meses, en una fecha patria que marcará un hito en la relación de los gobiernos.
Esta noche en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play, todo lo que dejó el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto. Analizamos, jugada por jugada, junto a Guillermo Monti, Bruno Farano y Matías Auad, en un recorrido especial por las calles de Atlanta.
Además, a horas de una nueva conmemoración del 9 de Julio, ponemos la lupa sobre el escenario político en Tucumán. ¿Qué se espera de la visita presidencial? ¿Cuál será el clima entre la Nación y la Provincia? ¿Qué señales pueden marcar la agenda de los próximos meses? Gabriela Baigorri, Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol integran una mesa de análisis para debatir el momento político y las expectativas en torno a una fecha clave para la provincia y el país.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).