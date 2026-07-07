Hoy, en "Panorama Tucumano": el triunfo de la Selección y qué se espera para el 9 de Julio

Además, a horas de una nueva conmemoración del 9 de Julio, ponemos la lupa sobre el escenario político en Tucumán. ¿Qué se espera de la visita presidencial? ¿Cuál será el clima entre la Nación y la Provincia? ¿Qué señales pueden marcar la agenda de los próximos meses? Gabriela Baigorri, Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol integran una mesa de análisis para debatir el momento político y las expectativas en torno a una fecha clave para la provincia y el país.