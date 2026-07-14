El truco del papel aluminio en el lavarropas: por qué cada vez más personas lo usan

De acuerdo con los usuarios de este método, la técnica ayuda a disminuir de manera notable la electricidad estática que suele acumularse en ciertas telas, especialmente en las de origen sintético o durante las temporadas de clima seco. Si bien este procedimiento de bajo costo no reemplaza de forma definitiva la acción de los suavizantes comerciales, funciona como un complemento sumamente simple y accesible para el cuidado diario de la ropa.