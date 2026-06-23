Tiene 100 años, millones de seguidores y una pasión por Messi: quién es Pauline Kana

El récord que rompió fue de crowd surfing: la práctica en la que una persona se recuesta de espaldas sobre el público en un concierto y que habitualmente hacen las estrellas de rock. Así, acostada sobre una tabla, cargada por decenas de personas al cántico de “Granny! Granny! Granny!”, Pauline Kana se convirtió —a sus 99 años y 274 días— en la persona de mayor edad en hacer crowd surfing. En el pecho, en su remera, llevaba una leyenda que decía “Old’s cool” (lo viejo es cool).