Tiene 100 años, millones de seguidores y una pasión por Messi: quién es Pauline Kana

Resumen para apurados
- Pauline Kana, una influencer de casi 100 años, se viralizó al mostrar un cartel de apoyo a Lionel Messi en un estadio de EE.UU. para celebrar el nuevo récord del argentino.
- Impulsada por su nieto Ross Smith, Kana acumula millones de seguidores en redes y suele usar carteles llamativos sobre Messi, tras haber batido un récord Guinness de crowd surfing.
- El fenómeno de "Gangster Granny" muestra el impacto global de Messi en audiencias de todas las edades y cómo las redes transforman la pasión deportiva en contenido viral.
Con una nueva coronación de gloria, Lionel Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador de mundiales. Con sus dos goles contra Austria, el astro del fútbol argentino logró emocionar a una persona que parece seguirlo desde hace un tiempo y que se llevó todas las miradas del partido desde afuera de la cancha. La protagonista de una de las imágenes que se viralizaron ayer en redes sociales fue su fan de 100 años.
Pauline Kana es el nombre con el que se conoce a la mujer que ayer levantó un enorme letrero en el AT&T Stadium. “Messi 100 years old Messi fan”, escribió sobre un fondo blanco con grandes letras en negro, lo que al español se traduce como “fan de 100 años de Messi”. No es la primera aparición de Kana que se viraliza. De hecho, en redes sociales ya era conocida como “Gangster Granny”.
La fan de 100 años de Messi
Kana es, efectivamente, la abuela de alguien. Su nieto, Ross Smith, fue el responsable de la popularidad que ganó la mujer hace años. Sus apariciones en las redes sociales fueron cada vez más demandadas, por lo que Smith la invitó a seguir apareciendo y hoy tiene más de 25 millones de seguidores en TikTok y más de 4 millones en Instagram.
La modalidad bajo la que la “Gangster Granny” se viraliza no es una novedad. Si es fanática de Messi o si solo aprovecha el gancho para viralizarse aún más, quedará por ser evaluado, porque en su metodología de aparición suelen estar presentes las insinuaciones a celebridades y los carteles que hacen alusión a su edad. Hoy, realmente, Kana no tiene 100 años. Pero está a punto de cumplirlos porque nació el 1 de agosto de 1926.
En oportunidades anteriores, la abuela aprovechó su cercanía a Messi en Estados Unidos para mostrarse en los partidos del Inter Miami. “I love Messi”, escribió en uno de sus primeros carteles virales. “Messi, will you marry me?” (Messi, ¿te casás conmigo?), preguntó después, ya con un tono más atrevido e intentando captar la atención de las audiencias y del delantero argentino.
Pauline Kana rompió su propio Récord Guinness
Siempre motivada por la buena recepción y las devoluciones que tiene en las redes sociales, Kana se anima a más y su nieto la acompaña. Hace apenas unos días, él logró contactar con la organización de un show de Brantley Gilbert en Texas para que su abuela pudiera romper un récord, cumplir su sueño de ser “la mejor en algo” e ingresar al Libro Guinness de los Récords.
El récord que rompió fue de crowd surfing: la práctica en la que una persona se recuesta de espaldas sobre el público en un concierto y que habitualmente hacen las estrellas de rock. Así, acostada sobre una tabla, cargada por decenas de personas al cántico de “Granny! Granny! Granny!”, Pauline Kana se convirtió —a sus 99 años y 274 días— en la persona de mayor edad en hacer crowd surfing. En el pecho, en su remera, llevaba una leyenda que decía “Old’s cool” (lo viejo es cool).