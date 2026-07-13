¿Los comercios de Tucumán modificarán sus horarios por el partido de Argentina?

Resumen para apurados
- Comercios de Tucumán modificarán sus horarios el miércoles 15 de julio para que empleados y clientes vean el partido de Argentina en el Mundial, según la Cámara sectorial.
- La medida no es obligatoria; los locales podrán abrir de 9 a 15, o de 9 a 13 y de 18:30 a 21:30, una decisión consensuada para adaptarse a este evento de gran interés social.
- La titular de la entidad, Gabriela Coronel, destacó la iniciativa como un gesto de unión y apoyo mutuo frente a la severa crisis económica que atraviesa el sector en la provincia.
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que este miércoles 15 de julio numerosos comercios modificarán sus horarios de atención para acompañar el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.
A través de un comunicado firmado por su presidenta, Gabriela Coronel, la entidad explicó que la decisión no será obligatoria y que cada comerciante tendrá la libertad de definir cómo organizará la atención al público.
Qué horarios tendrán los comercios
Según el comunicado, algunos locales comerciales abrirán de 9 a 15, mientras que otros optarán por un esquema de 9 a 13 y de 18.30 a 21.30, con el objetivo de permitir que empleados y clientes puedan seguir el encuentro del seleccionado nacional.
Desde la Cámara remarcaron que la medida surge del consenso entre comerciantes que habitualmente trabajan con horario cortado y que buscan adaptarse a un momento de fuerte interés social.
"Nunca imponemos decisiones"
En el mensaje, Coronel destacó que la Cámara de Comercio no determina el funcionamiento de los negocios, sino que representa los intereses del sector.
"La apertura y el cierre de cada local comercial son, y seguirán siendo, una decisión exclusiva de cada comerciante", expresó.
Además, sostuvo que las acciones impulsadas por la institución nacen del diálogo con los comerciantes y buscan beneficiar a la mayoría del sector.
Un contexto difícil para el comercio
La titular de la entidad también hizo referencia a la situación económica que atraviesa la actividad comercial en Tucumán.
"Estamos atravesando una de las etapas más difíciles para el comercio. Muchos luchan cada día para sostener sus negocios, mantener los puestos de trabajo y seguir apostando por Tucumán", señaló.
En ese sentido, afirmó que ella también vive esa realidad como comerciante y aseguró que conoce las dificultades que enfrentan quienes deben afrontar salarios, impuestos y servicios para mantener abiertas sus puertas.
Un mensaje de unidad
Hacia el final del comunicado, Coronel sostuvo que la decisión de modificar los horarios va más allá de un partido de fútbol y representa una forma de acompañar a los clientes y compartir un momento de alegría colectiva.
Como cierre, citó una frase de Lionel Messi: "Nunca dejen de creer", y llamó a los comerciantes tucumanos a mantener la confianza en el trabajo, la perseverancia y la unidad para superar la crisis que atraviesa el sector.
La Cámara concluyó que cada local podrá definir libremente si adhiere o no al esquema de horarios especiales previsto para la jornada del miércoles.