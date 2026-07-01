Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI para julio de 2026

Resumen para apurados
- El Banco Provincia renovó en julio de 2026 los beneficios de su billetera digital Cuenta DNI en Buenos Aires para fomentar el consumo durante las vacaciones de invierno.
- La actualización mejora los topes de reintegro en rubros clave e incorpora promociones para actividades recreativas, sumándose a los descuentos habituales en comercios locales.
- Se espera que la medida beneficie a más de 10 millones de usuarios y dinamice la economía bonaerense durante el receso escolar mediante incentivos de reintegro directo.
El Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI para julio, aplicando una mejora en los topes de reintegro de sus rubros más utilizados e incorporando propuestas diseñadas para las vacaciones de invierno. La actualización apunta a apuntalar el consumo durante el receso escolar, programado en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires del 20 al 31 de julio.
Dentro de las novedades sobresalen los descuentos especiales para actividades recreativas, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, junto con una promoción inédita vinculada al rubro de la movilidad. La billetera digital, que cuenta con una base de más de 10 millones de usuarios, mantendrá además sus rebajas habituales en comercios de cercanía, ferias, universidades, librerías, farmacias y garrafas.
Los beneficios de Cuenta DNI en julio
Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana, alcanzable con compras por $30.000.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 semanales por persona, que se obtiene con consumos de $15.000.
Garrafas: 40% de descuento durante todo el mes, con un tope unificado de $18.000 mensuales, alcanzable con compras por $45.000.
Universidades, clubes, entidades educativas y eventos: 40% de descuento todos los días, con un máximo de $6.000 por semana.
Gastronomía: 25% de descuento todos los días, con el nuevo tope de $10.000 semanales.
YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con reintegro de hasta $10.000 por fin de semana.
Marcas adheridas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 mensuales, alcanzable con compras por $50.000.
Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de devolución.
Cómo se habilita un usuario en Cuenta DNI
Las personas mayores de 13 años que deseen operar con Cuenta DNI necesitan descargar la aplicación en sus teléfonos celulares. Al abrir la plataforma, resulta indispensable escanear el frente y el dorso del documento de identidad dentro del recuadro que aparece en la pantalla, para luego validar el rostro siguiendo las instrucciones detalladas por la cámara y completar un formulario con datos personales.
Una vez cumplidos todos estos pasos de verificación, el sistema asocia una cuenta existente a la persona o habilita una nueva para que pueda comenzar a realizar transacciones. En caso de requerir la apertura de una nueva cuenta, el usuario debe esperar un lapso de 72 horas hábiles para obtener el acceso definitivo al ingreso de la aplicación.