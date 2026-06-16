Cuenta DNI aumentó el reintegro: cuánto podés ahorrar por semana en comercios de cercanía

Cuenta DNI y los descuentos que siguen vigentes en junio

Además de la mejora en comercios de cercanía, la billetera digital mantiene otros beneficios vigentes durante junio que permiten incrementar significativamente el ahorro mensual. Entre las promociones más destacadas figura el descuento del 40% en Ferias y Mercados Bonaerenses, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, al igual que el beneficio para la compra de garrafas, que otorga una devolución del 40% con un límite de hasta $18.000 mensuales. A esto se suman promociones especiales en carnicerías, granjas, pescaderías y distintos comercios vinculados al ámbito universitario, las cuales se activan en fechas determinadas.