Cuenta DNI aumentó el reintegro: cuánto podés ahorrar por semana en comercios de cercanía
El Banco Provincia actualizó uno de los beneficios más utilizados de Cuenta DNI y aumentó el tope de reintegro para compras en comercios de cercanía. Con la mejora, los usuarios pueden acceder a mayores descuentos semanales y potenciar el ahorro mensual aprovechando las promociones vigentes durante junio de 2026.
Resumen para apurados
- El Banco Provincia aumentó a $6.000 el tope de reintegro semanal de Cuenta DNI para compras en comercios de cercanía bonaerenses desde junio de 2026 para fomentar el ahorro.
- El beneficio subió un 20% respecto al límite previo. El descuento del 20% rige de lunes a viernes y requiere un gasto de $30.000 para alcanzar el reintegro máximo semanal.
- Junto a otros beneficios vigentes, el Banco Provincia estima que el uso estratégico de la billetera digital permitirá a las familias ahorrar más de $170.000 mensuales.
El Banco Provincia renovó uno de los descuentos más utilizados por los usuarios de Cuenta DNI y elevó el monto máximo de reintegro disponible para las compras cotidianas. La medida comenzó a regir durante junio de 2026 y apunta a fortalecer el ahorro en productos de consumo masivo en toda la provincia.
La actualización impacta directamente en las operaciones realizadas en almacenes, autoservicios, verdulerías, carnicerías y otros comercios de cercanía adheridos al programa. De esta forma, quienes utilizan la billetera digital acceden a una devolución superior a la que estaba vigente hasta el mes anterior.
Cuánto se puede ahorrar en comercios con Cuenta DNI
Desde junio, el beneficio de Cuenta DNI ofrece un reintegro semanal de hasta $6.000 en comercios de cercanía, por encima del límite anterior de $5.000. La mejora representa una suba del 20% en el tope de devolución y busca acompañar a las familias en los gastos habituales de alimentación y abastecimiento del hogar. El descuento continúa en el 20% sobre las compras realizadas de lunes a viernes en los locales adheridos.
Para alcanzar el reintegro máximo semanal, los usuarios deben acumular consumos por $30.000 utilizando la aplicación como medio de pago. Una vez efectuada la compra, la devolución se acredita de manera automática en la cuenta asociada, sin necesidad de realizar gestiones adicionales, consolidando así el alcance de la billetera digital en la provincia.
Cuenta DNI y los descuentos que siguen vigentes en junio
Además de la mejora en comercios de cercanía, la billetera digital mantiene otros beneficios vigentes durante junio que permiten incrementar significativamente el ahorro mensual. Entre las promociones más destacadas figura el descuento del 40% en Ferias y Mercados Bonaerenses, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, al igual que el beneficio para la compra de garrafas, que otorga una devolución del 40% con un límite de hasta $18.000 mensuales. A esto se suman promociones especiales en carnicerías, granjas, pescaderías y distintos comercios vinculados al ámbito universitario, las cuales se activan en fechas determinadas.
Según estimaciones difundidas por Banco Provincia, las personas que aprovechen de manera estratégica todos los descuentos de Cuenta DNI pueden alcanzar ahorros que superan los $170.000 mensuales. Por ese motivo, la entidad recomienda revisar periódicamente las promociones disponibles desde la aplicación para optimizar cada compra y maximizar los reintegros.