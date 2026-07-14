Fin de Volver al Trabajo: qué pasará con los beneficiarios y cómo acceder a los nuevos vouchers de capacitación

El programa social Volver al Trabajo cesará en agosto debido al fallo de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes revocaron la resolución original del Juzgado Federal de Campana. El tribunal anterior había ordenado el 22 de abril sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa, obligando al Ministerio de Capital Humano a pagar los $78.000 mensuales hasta julio de 2026. Con el nuevo fallo, el Gobierno Nacional recuperó el control sobre la ejecución de la política social y determinó el cierre del esquema.