Fin de Volver al Trabajo: qué pasará con los beneficiarios y cómo acceder a los nuevos vouchers de capacitación
El Ministerio de Capital Humano recuperó la potestad presupuestaria del programa Volver al Trabajo y anunció su cierre definitivo, reemplazando el esquema de asistencia por vouchers para cursos de capacitación laboral.
Resumen para apurados
- La Justicia argentina avaló el cierre definitivo del plan Volver al Trabajo de Capital Humano desde agosto, eliminando los pagos mensuales para reorientar los fondos públicos.
- Tras revocarse una cautelar que obligaba a pagar $78.000 mensuales, el Ministerio de Capital Humano recuperó la potestad presupuestaria para dar de baja el programa social.
- La medida pone fin a la asistencia económica directa y marca un giro hacia la capacitación obligatoria mediante vouchers virtuales gratuitos para reinsertar beneficiarios.
La Cámara Federal de San Martín procedió al cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, el esquema de asistencia social al que fueron transferidos los beneficiarios del antiguo programa Potenciar Trabajo y que hasta julio mantuvo los pagos en consecuencia de una medida cautelar. Sin embargo, la Justicia definió la caída de 90.000 prestaciones, mientras que el Gobierno Nacional impulsa el nuevo sistema de vouchers de capacitación laboral.
El programa social Volver al Trabajo cesará en agosto debido al fallo de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes revocaron la resolución original del Juzgado Federal de Campana. El tribunal anterior había ordenado el 22 de abril sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa, obligando al Ministerio de Capital Humano a pagar los $78.000 mensuales hasta julio de 2026. Con el nuevo fallo, el Gobierno Nacional recuperó el control sobre la ejecución de la política social y determinó el cierre del esquema.
El nuevo rumbo de la asistencia social
El veredicto final permite al Ministerio de Sandra Pettovello recuperar la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de políticas sociales, a la vez que permitió el procedimiento del reemplazo con el sistema de vouchers de capacitación laboral. El nuevo programa no prevé pagos a beneficiarios. “La cuestión dineraria se termina”, enfatizaron desde Capital Humano.
Los vouchers de capacitación laboral forman parte del nuevo esquema y portal virtual de aprendizaje denominado “Formando Capital Humano”, una plataforma de capacitación dirigida a personas de todas las edades y disponible desde cualquier rincón del territorio nacional. La página principal ofrece propuestas organizadas en ejes de formación que incluyen cursos y recursos como el “primer centro de formación virtual de capital humano del país”, diseñado para funcionar desde cualquier dispositivo con conexión a internet, según la información oficial.
La nueva oferta del Ministerio de Capital Humano tras el cierre de Volver al Trabajo
El sistema incorpora herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial, incluyendo un test de autoconocimiento que permite adaptar la oferta educativa a las necesidades de cada usuario.
Los vouchers de la iniciativa Formando Capital Humano permiten acceder a cursos, propuestas y herramientas de formación y capacitación laboral para fortalecer habilidades vinculadas al mercado de trabajo. Según indican desde el portal oficial, las opciones están adaptadas a las necesidades productivas de cada región y permiten capacitarse o participar en talleres de inserción y entrenamiento profesional.
Cómo anotarse y cuáles son los requisitos
En la página principal es posible filtrar el curso por nombre, provincia y localidad, donde se destacan algunas propuestas como “Barista Inicial”, “Electricista Domiciliario Básico”, “Carpintería Nivel 2”, “Cuidado canino” y una amplia oferta por la que se puede navegar entre 5.545 opciones. Resulta fundamental verificar los cupos para conocer si la propuesta ya no está cerrada.
El acceso a los trayectos formativos es universal y cualquier persona puede instruirse en ellos sin importar la situación educativa inicial. La oferta de clases y propuestas es 100% gratuita y la modalidad puede ser presencial o virtual, según el caso. En cada propuesta se informa la modalidad y el período en que se dicta u ofrece.
Para inscribirse es necesario ingresar a la página de Formando Capital Humano: https://formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar/ y luego acceder al apartado “Catálogo de cursos”. Allí se debe ingresar al curso de interés y hacer clic en “ver más” para completar la preinscripción. Esta última se realiza desde Mi Argentina, donde el usuario debe ingresar o registrarse y seguir el paso a paso. Una vez realizada, vas a recibir una notificación por correo electrónico informándote si tu vacante fue confirmada.