Pettovello lanzó “Formando Capital Humano”, un nuevo portal de capacitación virtual

La iniciativa también contempla que los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo puedan utilizar sus vouchers para acceder a cursos del Centro de Formación Capital Humano, de los Centros de Formación Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y de otras instituciones que se sumen a la plataforma. Allí, los usuarios podrán buscar capacitaciones, preinscribirse y gestionar un perfil personal de formación.