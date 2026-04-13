Pettovello lanzó “Formando Capital Humano”, un nuevo portal de capacitación virtual
La iniciativa también contempla que los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo puedan utilizar sus vouchers para acceder a cursos del Centro de Formación Capital Humano, de los Centros de Formación Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y de otras instituciones que se sumen a la plataforma.
Resumen para apurados
- Sandra Pettovello lanzó "Formando Capital Humano", un portal de capacitación virtual nacional que ofrece cursos gratuitos para todas las edades y perfiles en toda la Argentina.
- La plataforma emplea IA para personalizar el aprendizaje e integra áreas de Educación y Trabajo. Ex beneficiarios de planes sociales podrán usar vouchers para acceder a los cursos.
- El proyecto integra el nuevo Sistema Social (SISOC) para modernizar la gestión de políticas públicas, buscando fortalecer el desarrollo laboral y personal con alcance federal.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció el lanzamiento de un nuevo portal virtual de aprendizaje denominado “Formando Capital Humano”, una plataforma de capacitación dirigida a personas de todas las edades y disponible desde cualquier punto del país.
Según informaron oficialmente a la Agencia Noticias Argentinas, se trata del “primer centro de formación virtual de capital humano del país”, diseñado para funcionar desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El sistema incorpora herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial, incluyendo un test de autoconocimiento que permite adaptar la oferta educativa a las necesidades de cada usuario.
La iniciativa también contempla que los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo puedan utilizar sus vouchers para acceder a cursos del Centro de Formación Capital Humano, de los Centros de Formación Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y de otras instituciones que se sumen a la plataforma. Allí, los usuarios podrán buscar capacitaciones, preinscribirse y gestionar un perfil personal de formación.
En una primera etapa, el portal reunirá contenidos provenientes de distintas áreas del Estado, entre ellas las secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia; Educación; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los cursos estarán organizados en función de los ciclos de vida y los ejes temáticos seleccionados por cada usuario.
Desde la cartera señalaron que el nuevo espacio apunta a ampliar el acceso a herramientas de capacitación y promover tanto el desarrollo personal como el fortalecimiento de las familias, en línea con los lineamientos que viene impulsando el ministerio en los últimos meses.
Asimismo, remarcaron que la iniciativa formará parte del Sistema Social (SISOC), la plataforma digital presentada recientemente por el organismo, con el objetivo de centralizar y modernizar la gestión de políticas sociales.