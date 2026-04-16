Plan nacional de formación laboral: cómo funciona el programa del gobierno para impulsar el empleo

El Ministerio de Capital Humano diseñó el programa para alinear la formación con las demandas concretas de los sectores productivos. El objetivo central consiste en que los beneficiarios adquieran habilidades que el mercado laboral requiere, mejoren su situación ocupacional o accedan a empleos formales. Además, el programa será financiado con partidas del ministerio encargado de su ejecución.