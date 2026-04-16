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Plan nacional de formación laboral: cómo funciona el programa del gobierno para impulsar el empleo

Capital Humano lanzó un esquema con vouchers y capacitación laboral para mejorar la inserción laboral y alinear la formación con la demanda productiva.

Los empleos informales tendrán un lugar detsacado en el futuro. Los empleos informales tendrán un lugar detsacado en el futuro. (Foto Bae Negocios)
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno lanzó el programa Formando Capital Humano este lunes en Argentina para mejorar la inserción laboral de personas con dificultades de acceso al trabajo formal.
  • La iniciativa reemplaza al plan Volver al Trabajo y emplea un sistema de vouchers directos sin intermediarios, enfocándose en oficios y tecnología según la demanda productiva.
  • El esquema busca alinear la formación profesional con las necesidades del mercado, promoviendo la eficiencia del gasto público y la autonomía de los beneficiarios en el futuro.
Resumen generado con IA

El gobierno nacional lanzó el Programa Formando Capital Humano, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas con dificultades para acceder al trabajo formal. La medida se oficializó este lunes mediante la resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El plan apunta a ampliar el acceso a cursos de formación profesional, con foco en oficios y capacitación tecnológica, y busca facilitar tanto la inserción laboral como el desarrollo de proyectos independientes. La iniciativa reemplaza al programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo.

El Ministerio de Capital Humano diseñó el programa para alinear la formación con las demandas concretas de los sectores productivos. El objetivo central consiste en que los beneficiarios adquieran habilidades que el mercado laboral requiere, mejoren su situación ocupacional o accedan a empleos formales. Además, el programa será financiado con partidas del ministerio encargado de su ejecución.

Cómo funciona el Programa Formando Capital Humano

El programa ofrece cursos de formación laboral y profesional vinculados a distintas actividades económicas. El esquema prioriza capacitaciones que respondan a necesidades reales de la estructura productiva nacional.

Para llevar a cabo el plan, se empleará un sistema de vouchers. Este mecanismo permite que cada beneficiario elija de manera directa la capacitación que mejor se adapte a su perfil. Con este modelo, el Gobierno busca eliminar intermediarios, reducir la discrecionalidad en la asignación de recursos y mejorar la eficiencia del gasto público.

El Ministerio de Capital Humano coordina la oferta formativa en conjunto con instituciones educativas, empresas, sindicatos y organizaciones sociales. A su vez, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social participa en la gestión y supervisión del programa.

La iniciativa también promueve la articulación con provincias y municipios, con el objetivo de lograr una implementación descentralizada y adaptada a las realidades locales.

Quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que enfrentan dificultades de inserción laboral. Entre los grupos alcanzados se incluyen:

Monotributistas sociales y de categoría A

Empleados del régimen de casas particulares

Trabajadores rurales temporarios o estacionales

Personas desocupadas sin empleo formal registrado

Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta tres salarios mínimos

Por otro lado, la normativa establece exclusiones para garantizar que el beneficio llegue a la población objetivo.

No podrán participar quienes:

Sean prófugos de la Justicia

Cumplan una condena penal firme

Sean titulares de más de un inmueble

Estén registrados como empleadores en el SIPA

Perciban otros subsidios o prestaciones de empleo

Registren viajes al exterior incompatibles con el perfil socioeconómico del programa

Posean más de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves

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