Plan nacional de formación laboral: cómo funciona el programa del gobierno para impulsar el empleo

Resumen para apurados
- El Gobierno lanzó el programa Formando Capital Humano este lunes en Argentina para mejorar la inserción laboral de personas con dificultades de acceso al trabajo formal.
- La iniciativa reemplaza al plan Volver al Trabajo y emplea un sistema de vouchers directos sin intermediarios, enfocándose en oficios y tecnología según la demanda productiva.
- El esquema busca alinear la formación profesional con las necesidades del mercado, promoviendo la eficiencia del gasto público y la autonomía de los beneficiarios en el futuro.
El gobierno nacional lanzó el Programa Formando Capital Humano, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas con dificultades para acceder al trabajo formal. La medida se oficializó este lunes mediante la resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El plan apunta a ampliar el acceso a cursos de formación profesional, con foco en oficios y capacitación tecnológica, y busca facilitar tanto la inserción laboral como el desarrollo de proyectos independientes. La iniciativa reemplaza al programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo.
El Ministerio de Capital Humano diseñó el programa para alinear la formación con las demandas concretas de los sectores productivos. El objetivo central consiste en que los beneficiarios adquieran habilidades que el mercado laboral requiere, mejoren su situación ocupacional o accedan a empleos formales. Además, el programa será financiado con partidas del ministerio encargado de su ejecución.
Cómo funciona el Programa Formando Capital Humano
El programa ofrece cursos de formación laboral y profesional vinculados a distintas actividades económicas. El esquema prioriza capacitaciones que respondan a necesidades reales de la estructura productiva nacional.
Para llevar a cabo el plan, se empleará un sistema de vouchers. Este mecanismo permite que cada beneficiario elija de manera directa la capacitación que mejor se adapte a su perfil. Con este modelo, el Gobierno busca eliminar intermediarios, reducir la discrecionalidad en la asignación de recursos y mejorar la eficiencia del gasto público.
El Ministerio de Capital Humano coordina la oferta formativa en conjunto con instituciones educativas, empresas, sindicatos y organizaciones sociales. A su vez, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social participa en la gestión y supervisión del programa.
La iniciativa también promueve la articulación con provincias y municipios, con el objetivo de lograr una implementación descentralizada y adaptada a las realidades locales.
Quiénes pueden acceder
El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que enfrentan dificultades de inserción laboral. Entre los grupos alcanzados se incluyen:
Monotributistas sociales y de categoría A
Empleados del régimen de casas particulares
Trabajadores rurales temporarios o estacionales
Personas desocupadas sin empleo formal registrado
Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta tres salarios mínimos
Por otro lado, la normativa establece exclusiones para garantizar que el beneficio llegue a la población objetivo.
No podrán participar quienes:
Sean prófugos de la Justicia
Cumplan una condena penal firme
Sean titulares de más de un inmueble
Estén registrados como empleadores en el SIPA
Perciban otros subsidios o prestaciones de empleo
Registren viajes al exterior incompatibles con el perfil socioeconómico del programa
Posean más de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves