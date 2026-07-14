El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: dónde y cómo verlo

Resumen para apurados
- El 12 de agosto se producirá el eclipse solar más largo del siglo, visible de forma total en Groenlandia, Islandia y España, un fenómeno histórico que no se repetirá en 157 años.
- El fenómeno comenzará a las 19:30, logrando la oscuridad total a las 20:27. El oeste de Vizcaya será un punto clave de observación, por lo que ya se preparan medidas logísticas.
- Este evento único atraerá a miles de turistas y científicos, permitiendo observar efectos como las Perlas de Baily y marcando un hito generacional para la astronomía mundial.
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha confirmada y promete un espectáculo astronómico único que convertirá el día en noche durante unos minutos. La expectativa crece ante un evento que marcará de forma permanente a toda una generación. La franja de visibilidad absoluta será sumamente reducida y, de forma completa, solo podrá disfrutarse en Groenlandia, Islandia y la península ibérica.
Según informes de agencias meteorológicas, este fenómeno no ocurrirá nuevamente en el territorio durante los próximos 157 años. El País Vasco se perfila como uno de los destinos predilectos para contemplar el alineamiento cósmico, atrayendo a miles de entusiastas de todo el mundo. Expertos como el astrónomo Juan Pérez indicaronque los preparativos logísticos ya comenzaron para garantizar una observación exitosa.
Horarios y puntos clave para el eclipse
El histórico fenómeno tendrá lugar el próximo 12 de agosto y se desarrollará íntegramente durante el atardecer. El primer contacto del disco de la Luna con el del Sol se producirá exactamente a las 19:30 horas. La fase de totalidad llegará a las 20:27, momento exacto en el que el cielo se oscurecerá por completo.
El acontecimiento concluirá de forma definitiva a las 21:30 horas con la retirada de la sombra lunar. Dentro del País Vasco, las mejores condiciones de visualización se darán en el oeste de Vizcaya. El director del observatorio local, Carlos Vega, confirmó que en Guipúzcoa el eclipse no alcanzará el
El impacto visual de este eclipse
Durante el periodo de máxima oscuridad, el firmamento perderá su luz habitual y permitirá ver estrellase incluso algunos planetas vecinos. Asimismo, se producirán fenómenos breves pero impactantes conocidos popularmente como las Perlas de Baily. Estos destellos de luz ocurren cuando los rayos solares atraviesan los profundos valles de la superficie lunar. La investigadora Elena Gómez describió este efecto como un espectáculo inolvidable para cualquier observador.
A continuación aparecerá el icónico Anillo de diamante, un efecto visual donde solo queda visible un punto brillante de luz similar a una joya. Ambas fases duran apenas unos pocos segundos, pero representan los momentos más esperados por los aficionados.