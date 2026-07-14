El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: dónde y cómo verlo

Horarios y puntos clave para el eclipse

El histórico fenómeno tendrá lugar el próximo 12 de agosto y se desarrollará íntegramente durante el atardecer. El primer contacto del disco de la Luna con el del Sol se producirá exactamente a las 19:30 horas. La fase de totalidad llegará a las 20:27, momento exacto en el que el cielo se oscurecerá por completo.