El Senasa recordó cómo inscribir las playas de lavado de vehículos que trasladan hacienda

La limpieza y la desinfección de transportes de animales en pie es una herramienta clave para mitigar el riesgo de propagación de enfermedades. Con el fin de ampliar la red de locales disponibles en todo el país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerda los requisitos y el nuevo procedimiento para inscribir las playas de lavado de vehículos que trasladan hacienda.