El tiempo en Tucumán: ¿Chau invierno? Anuncian que "El Niño" traerá temperaturas primaverales esta semana
Resumen para apurados
- El meteorólogo Cristofer Brito anunció que esta semana llegará un frente cálido a Tucumán, con máximas de 28 °C, impulsado por el fenómeno de El Niño y el viento Zonda.
- El calentamiento del océano Pacífico altera la circulación atmosférica, lo que generará ráfagas de viento Zonda en el NOA y nevadas en la región de la cordillera.
- Este cambio climático marca el fin de las bajas temperaturas invernales y anticipa una primavera con más precipitaciones en el este del país y regiones limítrofes.
Aunque todavía no habrá que guardar los abrigos hasta el año próximo, el ingreso de un frente cálido promete elevar la temperatura en la región y, para nuestra provincia, se anuncian temperaturas máximas de alrededor de 28 °C, debido al fenómeno conocido como “El Niño”, que junto con el viento zona le aportarán a los días una atmósfera primaveral.
El observador meteorológico, Cristofer Brito, explicó en una entrevista concedida de “La mañana empieza aquí”, noticiero matutino de LG Play, que “todo esto tiene que ver con una circulación atmosférica que, de a poco, comienza a ser típica del fenómeno de ‘El Niño’, durante esta época del año y que también se puede repetir durante la primavera”.
Para ser más específico, Brito detalló que “cuando tenemos un fenómeno de ‘El Niño’, que se genera justamente en la época de invierno, la atmósfera comienza de a poco a adecuarse a este calentamiento en el océano Pacífico y cambian los sistemas de alta y de baja presión. En nuestra región nos afecta con cinturones de baja presión, impactando contra la región chilena y pasando hacia el lado argentino, aportando mucha humedad del Pacífico hacia Chile. Van a ver noticias que se espera mucha lluvia en ese país durante estos días. También se anuncia mucho frío, con algunas lluvias y nevadas, en la zona cordillerana de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz”.
Para el norte del país, el especialista vaticinó “el ingreso de aire cálido del sector norte, que provocará un aumento de las temperaturas y, a su vez, en el oeste de Tucumán, de Catamarca, de Salta, de Jujuy y de La Rioja comienzan a darse episodios de viento sonda, que se va a sentir mucho el jueves, el viernes y el sábado de esta semana”.
¿Qué es el fenómeno de “El Niño”?
Para explica mejor cómo afectará este fenómeno atmosférico a nuestra provincia, Brito detalló que “el océano Pacífico, en la parte del Ecuador, se va calentando muy rápidamente. La atmósfera se está acoplando a ese calentamiento y está respondiendo de esta manera: dejando de lado, en el norte del país, las temperaturas bajas que teníamos hasta hace una semana y haciendo un cambio de circulación atmosférica bastante significativo. Al tener más interacción entre el aire frío del sur y el aire caliente del norte, que viene con humedad y genera más precipitaciones, se esperan lluvias sobre el este del país, el sur de Brasil y de Uruguay. Esas son las zonas que más precipitaciones van a comenzar a tener durante los próximos meses y eso va a responder al evento de ‘El Niño’”.
¿Cómo seguirá el invierno en Tucumán?
“Por lo menos esperamos que en Tucumán tengamos temperaturas máximas que pueden llegar hoy, por ejemplo, a los 21 °C y de ahí va a empezar a subir durante los próximos días hasta llegar al jueves y al viernes, que van a ser las dos jornadas más cálidas de esta semana, con máximas de 26 °C y 28 °C”, pronosticó Brito, que advirtió además que “durante el domingo podríamos tener algunas precipitaciones y un ligero descenso de la temperatura, que se va a percibir, más que nada, en las temperaturas máximas, porque a las mínimas les va a costar bastante: en los próximos 5 a 7 días no bajará de los 8 °C. Van a ser mínimas un poco altas para la época del año y máximas que van a estar recién hacia el sábado y más que nada domingo y lunes ubicándose en valores entre los 17 °C y 19 °C”.
Al ser consultado si nuestra provincia volverá a padecer temperaturas bajas, Brito comentó que esos días gélidos “ya no se van a repetir. Sí podemos tener algún ingreso aire polar. El invierno todavía no terminó. Este pasaje sucesivo del sistema de baja presión sobre la región patagónica puede dar lugar a que algún pulso de aire frío se escape hacia el norte y nos haga buscar las camperas de repente, pero máximo dos o tres días. Luego vuelven a subir las temperaturas”.
Se vienen días más cálidos y cuidado con el viento Zonda en los Valles Calchaquíes
El propio Brito había vaticinado, hace algunas semanas, que "el invierno comenzará de una manera y va a terminar de otra". Sostenido a ese pronóstico, apuntó que "vamos camino a dejar de lado el frío para comenzar a adecuarnos, de a poco, a temperaturas más templadas. Todo esto sucede porque 'El Niño' ya estaba presente cuando comenzó junio y era cuestión de tiempo para que la atmósfera comience a acoplarse ese calentamiento del Pacífico, en la zona del Ecuador. Estas temperaturas que van en aumento, con estos cambios tan bruscos, con este viento Zonda que hay pronosticado para el final de la semana en la zona de los valles. La gente de Colalado del Valle y Amaicha del Valle deberá tomar precauciones porque pueden tener mucho viento el viernes y el sábado".