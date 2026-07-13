Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 14 de julio

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este martes 14 de julio en Tucumán una jornada agradable y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 7°C y una máxima de 22°C.
- La mañana comenzará fresca con 7°C, templándose por la tarde hasta alcanzar los 22°C. Se registrará un 52% de humedad, óptima visibilidad y nula probabilidad de precipitaciones.
- Esta estabilidad anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas para los próximos días en la provincia, proyectando máximas de 24°C el miércoles y de hasta 27°C el jueves.
El Servicio Meteorológico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco por la mañana y una temperatura agradable durante la tarde en Tucumán.
Los tucumanos disfrutarán este martes 14 de julio de una jornada estable y con condiciones agradables para realizar actividades al aire libre. De acuerdo con el pronóstico oficial, no se esperan lluvias y la temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 22°C de máxima.
La mañana comenzará con un ambiente fresco y cielo algo nublado, mientras que con el correr de las horas el sol irá ganando protagonismo entre las nubes.
El pronóstico del clima para este martes en Tucumán
Durante la madrugada el termómetro marcará alrededor de 8°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve del sector sudoeste.
En las primeras horas de la mañana la temperatura descenderá hasta los 7°C, la mínima prevista para la jornada. El cielo continuará algo nublado y el viento rotará al norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la tarde llegará el momento más cálido del día, con una máxima de 22°C, cielo parcialmente nublado y viento del noreste entre 13 y 22 km/h, generando condiciones agradables.
Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C, con cielo algo nublado y viento del sur.
Sin lluvias y con buena visibilidad
El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en ningún momento del día.
Además, la humedad se mantiene en torno al 52%, con una visibilidad cercana a los 9 kilómetros, condiciones que favorecen la circulación y las actividades al aire libre.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
Las previsiones indican que el tiempo estable continuará durante los próximos días. Para el miércoles se espera una temperatura de entre 8°C y 24°C, mientras que el jueves la máxima podría alcanzar los 27°C, anticipando un progresivo ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana.