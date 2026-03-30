Aceleró y chocó contra una casa para matar a su pareja: quedó preso en Tucumán

Un hombre fue imputado por intentar asesinar a su pareja tras protagonizar un violento episodio en la zona noroeste de San Miguel de Tucumán, donde embistió de manera intencional una vivienda con la camioneta en la que se trasladaba junto a su familia. Por disposición judicial, quedó detenido con prisión preventiva.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, representado en la audiencia por el auxiliar Alejandro Daniel Andole. Durante la instancia judicial —en la que se controló la aprehensión, se formalizó la investigación y se solicitaron medidas de coerción— el Ministerio Fiscal imputó al acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, en calidad de autor.
Según se expuso, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por el término de dos meses al considerar la existencia de riesgos procesales, como peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. El juez interviniente hizo lugar al pedido y dispuso la medida.
“Estamos ante un hecho tremendamente grave, por los daños que podría haber producido a su familia y también a terceros. El imputado se desplazó a alta velocidad por una zona céntrica y terminó impactando contra la vivienda de un tercero. Resulta llamativa la violencia con la que actuó”, sostuvo el auxiliar de fiscal durante la audiencia.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el sábado 28 de marzo, alrededor de las 17:30. El acusado conducía una camioneta Toyota Hilux por avenida América, acompañado por su pareja y sus dos hijas menores. En ese contexto, tras una discusión, la mujer comenzó a pedir auxilio al pasar frente a una garita policial.
Ante esa situación, el hombre reaccionó de manera violenta: la tomó del cuello y de la ropa, y le exigió que dejara de gritar. Luego, según la investigación, desvió bruscamente el vehículo hacia el pasaje Houssay y continuó por pasaje Aragón, donde aceleró e impactó de forma frontal e intencional contra una vivienda.
Tras la colisión, y mientras aún se encontraban dentro del rodado, el acusado se abalanzó sobre la víctima e intentó ahorcarla con ambas manos. La agresión no se concretó gracias a la intervención de las hijas de la pareja, quienes forcejearon para detenerlo, lo que permitió que la mujer lograra escapar.
El caso continúa bajo investigación mientras se desarrollan nuevas medidas probatorias ordenadas por la fiscalía.