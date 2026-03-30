Aceleró y chocó contra una casa para matar a su pareja: quedó preso en Tucumán

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, representado en la audiencia por el auxiliar Alejandro Daniel Andole. Durante la instancia judicial —en la que se controló la aprehensión, se formalizó la investigación y se solicitaron medidas de coerción— el Ministerio Fiscal imputó al acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, en calidad de autor.