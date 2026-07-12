Seguridad

Chocó contra un árbol en Ciudadela y murió: en el Padilla confirmaron que tenía un disparo en el hombro

La víctima tenía 18 años. Las cámaras de seguridad mostraron que, al momento del accidente, dos personas viajaban en la moto. Buscan al acompañante del joven fallecido.

INVESTIGACIÓN. Peritos analizan la zona en la que fue encontrado el cuerpo de Andrade, después de chocar su moto contra un árbol en Ciudadela.
INVESTIGACIÓN. Peritos analizan la zona en la que fue encontrado el cuerpo de Andrade, después de chocar su moto contra un árbol en Ciudadela. FOTO GENTILEZA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La policía de Tucumán investiga la muerte de Fabricio Andrade (18), quien chocó su moto este domingo en Ciudadela y falleció tras ingresar al hospital con un disparo en el hombro.
  • El hecho fue reportado como un accidente vial, pero los médicos descubrieron el balazo en la espalda. Cámaras de seguridad revelaron que un acompañante huyó tras el impacto.
  • La Fiscalía de Homicidios busca identificar al prófugo para esclarecer el hecho, el cual reaviva el debate sobre la creciente inseguridad y violencia en San Miguel de Tucumán.
Resumen generado con IA

Un nuevo hecho de violencia sacudió la madrugada de este domingo en la capital tucumana. Lo que inicialmente fue reportado como un fatal accidente de tránsito, terminó transformándose en una investigación por presunto homicidio, tras el fallecimiento de un joven de 18 años, en el barrio Ciudadela.

La víctima fue identificada por las autoridades como Fabricio Alexander Andrade. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el suceso ocurrió alrededor de las 3.20 de la madrugada, en las inmediaciones de las calles Libertad y Lamadrid, bajo la jurisdicción de la Comisaría Tercera. Andrade se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando chocó, de forma violenta, contra un árbol.

Tras el fuerte impacto, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla. Sin embargo, el panorama cambió por completo cuando el personal médico revisó al herido. Durante la asistencia, los profesionales de la salud advirtieron que el cuerpo presentaba un orificio en la zona del omóplato. Este indicio, que no correspondía a las lesiones típicas de un choque, encendió las alarmas ante un posible acto de violencia con uso de armas de fuego. Poco después, se constató el deceso del conductor.

“En principio, alrededor de las 3.20 se tomó intervención en un supuesto accidente de tránsito en el que un motociclista chocó contra un árbol, entonces lo trasladan al hospital Padilla, donde advierten que tenía lo que sería un disparo en la espalda, presuntamente efectuado a corta distancia. Al relevar las cámaras de seguridad de la zona, se advierte que la moto era ocupada por dos personas, una de las cuales se retira del lugar tras el choque”, informó al Ministerio Público Fiscal uno de los policías involucrados en la investigación.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, liderada por el fiscal Pedro Gallo. Los funcionarios judiciales Julieta Molé y Javier González Llonch se hicieron presentes en la escena para coordinar los peritajes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). La Justicia busca identificar al acompañante que escapó y esclarecer el trasfondo de esta trágica muerte que conmociona a Ciudadela.

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