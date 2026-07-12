Chocó contra un árbol en Ciudadela y murió: en el Padilla confirmaron que tenía un disparo en el hombro

“En principio, alrededor de las 3.20 se tomó intervención en un supuesto accidente de tránsito en el que un motociclista chocó contra un árbol, entonces lo trasladan al hospital Padilla, donde advierten que tenía lo que sería un disparo en la espalda, presuntamente efectuado a corta distancia. Al relevar las cámaras de seguridad de la zona, se advierte que la moto era ocupada por dos personas, una de las cuales se retira del lugar tras el choque”, informó al Ministerio Público Fiscal uno de los policías involucrados en la investigación.