Polémica en Brasil: Flávio Bolsonaro no podrá visitar a su padre hasta después de las elecciones

La prohibición regirá durante toda la campaña

La resolución impide las visitas de Flávio Bolsonaro por un período de 90 días, un lapso que abarca la campaña electoral y la primera vuelta presidencial del 4 de octubre. "Dejar a un preso incomunicado siempre fue considerado por el Supremo Tribunal Federal como algo inconstitucional. Sin embargo, la decisión de hoy acerca al presidente Jair Bolsonaro a la incomunicación", sostuvo en un comunicado Tracy Reinaldet, abogado de la precampaña de Flávio Bolsonaro. El letrado anticipó que apelarán la suspensión