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Polémica en Brasil: Flávio Bolsonaro no podrá visitar a su padre hasta después de las elecciones

La medida fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, quien consideró que el candidato conservador incumplió una restricción judicial al difundir un mensaje de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte de Brasil prohibió al senador Flávio Bolsonaro visitar a su padre, el expresidente Jair, por violar una restricción judicial al difundir un mensaje suyo el lunes.
  • El juez Moraes consideró que la lectura de una carta de apoyo de Jair Bolsonaro en YouTube violó las normas impuestas al exmandatario por el caso del intento golpista de 2022.
  • La veda de 90 días, que rige durante la campaña presidencial, aísla a Jair Bolsonaro. Su defensa apelará la medida por considerarla inconstitucional y restrictiva.
Resumen generado con IA

La Corte Suprema de Brasil resolvió este lunes prohibir que el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro visite a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, durante los próximos 90 días, una decisión que se extenderá hasta después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 4 de octubre.

La medida fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, quien además consideró que Flávio Bolsonaro incumplió una restricción judicial al difundir un mensaje del ex mandatario, actualmente impedido de expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros.

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La carta de Jair Bolsonaro que desató una nueva controversia

Jair Bolsonaro entregó el sábado a su hijo una carta manuscrita dirigida "a los brasileños", en la que expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio. El senador leyó el contenido durante una transmisión por YouTube.

Según la decisión de Moraes, esa difusión violó las restricciones impuestas al expresidente en el marco del juicio que enfrenta por un intento golpista en 2022.

Además, el magistrado otorgó a la defensa del exmandatario un plazo de 48 horas para explicar la "posible desobediencia".

La prohibición regirá durante toda la campaña

La resolución impide las visitas de Flávio Bolsonaro por un período de 90 días, un lapso que abarca la campaña electoral y la primera vuelta presidencial del 4 de octubre. "Dejar a un preso incomunicado siempre fue considerado por el Supremo Tribunal Federal como algo inconstitucional. Sin embargo, la decisión de hoy acerca al presidente Jair Bolsonaro a la incomunicación", sostuvo en un comunicado Tracy Reinaldet, abogado de la precampaña de Flávio Bolsonaro. El letrado anticipó que apelarán la suspensión

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Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años y permanece bajo prisión domiciliaria desde marzo por motivos de salud.

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