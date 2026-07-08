Impulsan un protocolo para evitar la trata laboral

Trabajo conjunto

Por su parte, la directora regional para América Latina de Free the Slaves, Cinthia Belbussi, explicó que la elaboración de la hoja de ruta fue el resultado de un trabajo conjunto entre los equipos municipales y distintos actores vinculados a la problemática. “Trabajamos con los equipos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para elaborar un protocolo en forma participativa con todas y todos los actores que están interpelados por este tema para la identificación y articulación de situaciones de trata de personas, especialmente con fines de explotación laboral”, sostuvo. Belbussi remarcó que uno de los principales desafíos era incorporar al municipio como un actor clave dentro del circuito de detección y asistencia. “Había responsabilidades del Estado provincial, nacional y de organizaciones de la sociedad civil, pero faltaba trabajar en la articulación para que el municipio también sea una parte fundamental de este procedimiento”, explicó.