Impulsan un protocolo para evitar la trata laboral

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán impulsó el 8 de julio un protocolo local para prevenir la trata laboral y el trabajo forzado junto a organismos internacionales.
- El plan fue elaborado en un taller participativo junto a Free the Slaves y UNODC, buscando capacitar agentes y coordinar la detección de casos desde el ámbito municipal.
- Esta iniciativa busca integrar de forma definitiva al municipio en el circuito de detección y asistencia a víctimas, articulando esfuerzos con Nación y Provincia.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán impulsa la construcción de políticas públicas para prevenir la trata de personas con fines de explotación laboral y el trabajo forzado, al validar una hoja de ruta local elaborada de manera participativa con el acompañamiento de la organización Free the Slaves (FTS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La validación del instrumento se realizó durante un taller que reunió a autoridades y equipos técnicos municipales con representantes de ambos organismos internacionales, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Local contra la Trata y el Trabajo Forzado en Tucumán, Argentina”, financiado por Free the Slaves.
La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad del municipio para prevenir y abordar este tipo de delitos mediante la articulación entre distintas áreas del Estado, la capacitación de agentes municipales y la implementación de mecanismos de coordinación para la detección y atención de posibles casos.
Del encuentro, realizado en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio, participaron la directora regional para América Latina de Free the Slaves, Cinthia Belbussi; el secretario General del Municipio, Rodrigo Gomez Tortosa; y la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; junto a directores y equipos técnicos de distintas áreas municipales. También asistieron la coordinadora del componente de Estrategias para Sujetos de Especial Protección de Unodc para la región andina y el Cono Sur, Rocío Urón Durán, y la asesora técnica del organismo, María Alejandra Calderón.
Gomez Tortosa, explicó que la iniciativa surgió por impulso de la intendenta Rossana Chahla y destacó el trabajo conjunto con organismos internacionales. “Lo que se busca es que el Municipio tenga un protocolo específico en materia de prevención de trata de personas con fines de explotación laboral, un problema que a nivel global se ha incrementado muchísimo”, señaló El secretario General del Municipio indicó que la decisión de avanzar en esta política responde a la necesidad de profundizar las acciones preventivas desde el ámbito local.
“La intendenta nos ha pedido que trabajemos con estos organismos internacionales para que nuestra ciudad dé un paso más adelante en todo este trabajo que venimos realizando de prevención”, afirmó Gomez Tortosa quien además valoró la presencia de especialistas de Naciones Unidas en Tucumán para acompañar el proceso.
Trabajo conjunto
Por su parte, la directora regional para América Latina de Free the Slaves, Cinthia Belbussi, explicó que la elaboración de la hoja de ruta fue el resultado de un trabajo conjunto entre los equipos municipales y distintos actores vinculados a la problemática. “Trabajamos con los equipos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para elaborar un protocolo en forma participativa con todas y todos los actores que están interpelados por este tema para la identificación y articulación de situaciones de trata de personas, especialmente con fines de explotación laboral”, sostuvo. Belbussi remarcó que uno de los principales desafíos era incorporar al municipio como un actor clave dentro del circuito de detección y asistencia. “Había responsabilidades del Estado provincial, nacional y de organizaciones de la sociedad civil, pero faltaba trabajar en la articulación para que el municipio también sea una parte fundamental de este procedimiento”, explicó.