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Día Internacional del TDAH: qué es, cuáles son los síntomas y por qué el diagnóstico temprano es clave

La jornada apunta a derribar mitos y estigmas sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, una condición que afecta a uno de cada 10 niños en edad escolar y que también puede persistir en la adultez.

Día Internacional del TDAH: qué es, cuáles son los síntomas y por qué el diagnóstico temprano es clave
Foto: CEI Valencia
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Organizaciones de salud conmemoran el Día del TDAH el 13 de julio a nivel mundial para concientizar sobre este trastorno que afecta al 10% de los niños.
  • El trastorno, caracterizado por impulsividad, inatención e hiperactividad, requiere de detección temprana para facilitar la adaptación escolar y las relaciones sociales.
  • Un diagnóstico a tiempo por especialistas no solo previene futuras adicciones y problemas de conducta, sino que mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes.
Resumen generado con IA

Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), uno de los trastornos más comunes de la infancia que afecta a millones de niños en todo el mundo. La fecha fue impulsada por asociaciones de pacientes y profesionales de la salud con el propósito de visibilizar esta condición del neurodesarrollo y reducir su estigmatización.

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La efeméride tiene por objetivo reducir el desconocimiento que hay en torno al TDAH, promoviendo el diagnóstico temprano. Un diagnóstico a tiempo es importante para reducir el riesgo de alteraciones derivadas de esta condición. El tratamiento permite mejorar las relaciones sociales, brindar herramientas de regulación emocional tanto al paciente como a su familia y facilitar la adaptación escolar.

Día Internacional del TDAH

A nivel mundial, se estima que uno de cada 10 niños o jóvenes en edad escolar se ve afectado por el TDAH y muchos de ellos desconocen su diagnóstico. Es fundamental entender que se trata de un trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo, vinculado a factores genéticos, que influye en el desarrollo emocional, cognitivo, conductual y social de los afectados hasta la edad adulta.

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“En esta fecha significativa, nos unimos para sensibilizar a la población y brindar apoyo a las personas que viven con TDAH y a sus familiares. Queremos generar empatía y comprensión, derribar estigmas y promover un entorno inclusivo para todos”, publicó en un mensaje de concientización el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Manifestaciones del TDAH

Generalmente se manifiesta a través de inatención, hiperactividad e impulsividad. Estas conductas pueden afectar el rendimiento escolar y las relaciones sociales. Los pacientes que conviven con esta condición presentan dificultad para concentrarse y mantener la atención en tareas prolongadas. Este síntoma suele ser más evidente en el entorno escolar, por lo que también es importante la observación del equipo docente.

Características de personas con TDAH

  • Tienen un nivel de actividad superior al esperado para la edad, caracterizado por movimiento constante y dificultad para mantenerse quietos.
  • Su impulsividad se refleja en la dificultad para controlar conductas, emociones y pensamientos, llevando a decisiones rápidas sin medir las consecuencias.
  • Las personas con TDAH tienen habilidades únicas: creatividad, inteligencia, curiosidad, empatía y un gran sentido del humor.

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El diagnóstico de TDAH en adultos lo realiza un psiquiatra, un psicólogo o un neurólogo especializado en trastornos del neurodesarrollo. El diagnóstico a cualquier edad puede mejorar considerablemente la calidad de vida, tanto de quien tiene TDAH como de su entorno más próximo.

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