Día Internacional del TDAH: qué es, cuáles son los síntomas y por qué el diagnóstico temprano es clave

Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), uno de los trastornos más comunes de la infancia que afecta a millones de niños en todo el mundo. La fecha fue impulsada por asociaciones de pacientes y profesionales de la salud con el propósito de visibilizar esta condición del neurodesarrollo y reducir su estigmatización.