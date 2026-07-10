Política

Victoria Villarruel se aleja de Javier Milei y Osvaldo Jaldo critica con mesura

La vicepresidenta instó a que se recorra el interior del país y dijo que Argentina no es Buenos Aires. Jaldo fue critico, pero conciliador.

JUNTOS A LA PAR. Villarruel y Jaldo compartieron gran parte de los festejos patrios uno al lado del otro.
JUNTOS A LA PAR. Villarruel y Jaldo compartieron gran parte de los festejos patrios uno al lado del otro.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 21 Min

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