Política Victoria Villarruel se aleja de Javier Milei y Osvaldo Jaldo critica con mesura La vicepresidenta instó a que se recorra el interior del país y dijo que Argentina no es Buenos Aires. Jaldo fue critico, pero conciliador. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL JUNTOS A LA PAR. Villarruel y Jaldo compartieron gran parte de los festejos patrios uno al lado del otro. Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 21 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresEl PaísOsvaldo JaldoMiguel AcevedoArgentina9 de JulioJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS “Argentina, una independencia en plural”: la Casa de Tucumán propone repensar la historia con una mirada federal Kicillof: "Independencia es que ninguna potencia escriba los destinos de nuestra Patria" Lilia Lemoine criticó el mensaje del arzobispo García Cuerva y lo tildó de "peronista" Kicillof se recluye en la gestión y en el territorio bonaerense Lo más popular Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8% Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles Ranking notas premium Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos Los abrazos que faltan De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches