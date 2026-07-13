Vacaciones de invierno: el tesoro oriental que pocos saben que se esconde en un museo tucumano

Hay una sala del museo Casa Padilla que rompe con todas las expectativas. Después de atravesar una casona del siglo XIX, con patios, pisos de pinotea y muebles europeos, el visitante se encuentra de pronto frente a un enorme biombo chino de casi tres siglos de antigüedad. Detrás de sus paneles negros no sólo hay escenas delicadamente pintadas de mujeres, niños y jardines orientales. Hay también una técnica artesanal que convirtió a esta pieza en una de las más singulares que se conservan en Tucumán.