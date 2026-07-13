Francia declara "persona non grata" a la vice gobernadora de Mendoza

Resumen para apurados
- La Embajada de Francia declaró persona non grata a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, tras publicar comentarios calificados de racistas en X durante el Mundial.
- Casado llamó a Francia 'equipo africano flojo de modales'. Ante la sanción del embajador Romain Nadal, la funcionaria mendocina rechazó las acusaciones y defendió sus dichos.
- La medida excluye a Casado de las actividades de la embajada francesa, lo que tensa la relación diplomática regional y reaviva el debate sobre el racismo en el discurso político.
Los partidos del Mundial avivan las pasiones más profundas de los argentinos. Algunas rozan con lo cuestionable y, otras, se meten de lleno en la polémica y en lo reprochable. Ese fue el caso de Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza que, tras una publicación luego del partido de Francia-Paraguay, terminó siendo declarada persona non grata por la Embajada de Francia.
El sábado 4 de julio, Casado siguió el partido Francia-Paraguay. Desde su cuenta de X –@hebesil–, publicó y republicó repercusiones del encuentro en el que Francia terminó con la victoria. “Muy bien Paraguay –felicitó a la selección latinoamericana–. El equipo africano flojo de modales”, escribió y en el mismo posteo agregó: “No lo aguanto a Mbappé”.
Los posteos de Hebe Casado contra Mbappé
No fue la única publicación que Casado hizo en contra de la máxima estrella del fútbol francés. El mismo día reposteó una imagen de La Derecha Diario con una comparación entre Mbappé y Lionel Messi. “La diferencia entre el mejor y un soberbio”, titulaba la publicación y agregaba citas de ambos jugadores sobre sus enfrentamientos contra Paraguay y Cabo Verde.
Más tarde, compartió la publicación del analista económico y periodista Damián Di Pace en la que se analizaba la conformación de las selecciones de cada país. “Francia es la selección de África. Si sale campeón sean honestos y denle título a Confederación Africana de Fútbol”.
Hebe Casado, persona non grata para la Embajada Francesa
La Embajada de Francia declaró “persona non grata” a la vicegobernadora de Mendoza. Romain Nadal, representante del país europeo en Argentina, habló con Infobae. “Es una decisión mía como representante de Francia y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países”, señaló.
Además, hizo referencia a la cooperación franco-argentina en la que “no hay lugar para el racismo”. También habló sobre las declaraciones de Casado y explicitó que eran dichos racistas. “El racismo no es una opinión, es un delito”, dijo este sábado para el periódico. Por lo pronto, Nadal negó la participación a Casado en las actividades llevadas adelante por la Embajada.
La defensa de Hebe Casado
Luego de la acusación en su contra, Casado, lejos de disculparse, sostuvo su postura. “La verdad es que no le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, señaló.
“Los discriminatorios y los racistas son los que piensan que ser africano es un insulto”, agregó la vicegobernadora, invitando indirectamente a la Embajada a “recular”.