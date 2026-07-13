SociedadActualidad

Francia declara "persona non grata" a la vice gobernadora de Mendoza

Pese a la acusación y la decisión de la Embajada de Francia en Argentina, Hebe Casado mantuvo su postura.

Francia declara persona non grata a la vice gobernadora de Mendoza
Foto: La Nación
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Embajada de Francia declaró persona non grata a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, tras publicar comentarios calificados de racistas en X durante el Mundial.
  • Casado llamó a Francia 'equipo africano flojo de modales'. Ante la sanción del embajador Romain Nadal, la funcionaria mendocina rechazó las acusaciones y defendió sus dichos.
  • La medida excluye a Casado de las actividades de la embajada francesa, lo que tensa la relación diplomática regional y reaviva el debate sobre el racismo en el discurso político.
Resumen generado con IA

Los partidos del Mundial avivan las pasiones más profundas de los argentinos. Algunas rozan con lo cuestionable y, otras, se meten de lleno en la polémica y en lo reprochable. Ese fue el caso de Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza que, tras una publicación luego del partido de Francia-Paraguay, terminó siendo declarada persona non grata por la Embajada de Francia.

Polémica por un comentario de Rajoy sobre la selección francesa: Sánchez lo acusó de xenófobo y Francia repudió sus dichos

Polémica por un comentario de Rajoy sobre la selección francesa: Sánchez lo acusó de xenófobo y Francia repudió sus dichos

El sábado 4 de julio, Casado siguió el partido Francia-Paraguay. Desde su cuenta de X –@hebesil–, publicó y republicó repercusiones del encuentro en el que Francia terminó con la victoria. “Muy bien Paraguay –felicitó a la selección latinoamericana–. El equipo africano flojo de modales”, escribió y en el mismo posteo agregó: “No lo aguanto a Mbappé”.

Los posteos de Hebe Casado contra Mbappé

No fue la única publicación que Casado hizo en contra de la máxima estrella del fútbol francés. El mismo día reposteó una imagen de La Derecha Diario con una comparación entre Mbappé y Lionel Messi. “La diferencia entre el mejor y un soberbio”, titulaba la publicación y agregaba citas de ambos jugadores sobre sus enfrentamientos contra Paraguay y Cabo Verde.

Lamine Yamal desafió a Francia: “Si alguien tiene que temer, son ellos a nosotros”

Lamine Yamal desafió a Francia: “Si alguien tiene que temer, son ellos a nosotros”

Más tarde, compartió la publicación del analista económico y periodista Damián Di Pace en la que se analizaba la conformación de las selecciones de cada país. “Francia es la selección de África. Si sale campeón sean honestos y denle título a Confederación Africana de Fútbol”.

Hebe Casado, persona non grata para la Embajada Francesa

La Embajada de Francia declaró “persona non grata” a la vicegobernadora de Mendoza. Romain Nadal, representante del país europeo en Argentina, habló con Infobae. “Es una decisión mía como representante de Francia y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países”, señaló.

Además, hizo referencia a la cooperación franco-argentina en la que “no hay lugar para el racismo”. También habló sobre las declaraciones de Casado y explicitó que eran dichos racistas. “El racismo no es una opinión, es un delito”, dijo este sábado para el periódico. Por lo pronto, Nadal negó la participación a Casado en las actividades llevadas adelante por la Embajada.

La defensa de Hebe Casado

Luego de la acusación en su contra, Casado, lejos de disculparse, sostuvo su postura. “La verdad es que no le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, señaló.

España venció a Bélgica y será rival de Francia en la semifinal del Mundial

España venció a Bélgica y será rival de Francia en la semifinal del Mundial

“Los discriminatorios y los racistas son los que piensan que ser africano es un insulto”, agregó la vicegobernadora, invitando indirectamente a la Embajada a “recular”.

Temas Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país
1

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años
2

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección
3

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas
4

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
2

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando
3

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Horóscopo chino: los signos que destrabarán sus proyectos y alcanzarán la armonía en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que destrabarán sus proyectos y alcanzarán la armonía en julio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Comentarios