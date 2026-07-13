Francia declara "persona non grata" a la vice gobernadora de Mendoza

Los partidos del Mundial avivan las pasiones más profundas de los argentinos. Algunas rozan con lo cuestionable y, otras, se meten de lleno en la polémica y en lo reprochable. Ese fue el caso de Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza que, tras una publicación luego del partido de Francia-Paraguay, terminó siendo declarada persona non grata por la Embajada de Francia.