¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Trump en Venezuela?

WASHINGTON, Estados Unidos.- Han pasado casi 20 años desde las primeras sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos, en 2006, hasta los recientes ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe. En estas dos décadas, las tensiones han ido en aumento y, el miércoles, alcanzaron su cénit con el anuncio de Estados Unidos de la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela. El presidente Donald Trump desplegó hace meses miles de soldados estadounidenses en el Caribe y advirtió sobre posibles ataques en territorio venezolano. Ante tal escenario, surge la pregunta: ¿Hasta dónde podría llegar Trump y cuál sería el resultado?