Guillermo Francos cuestionó la gestión de Adorni: “No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado”
El exjefe de Gabinete criticó el desempeño de Manuel Adorni tras su salida del Gobierno, aseguró que “duró demasiado tiempo” en el cargo y respaldó la designación de Diego Santilli para encabezar una nueva etapa de diálogo político.
Resumen para apurados
- Guillermo Francos criticó la idoneidad del exjefe de Gabinete Manuel Adorni tras su renuncia en Argentina, señalando que su salida se demoró en medio de una crisis política.
- La salida de Adorni ocurre entre sospechas de corrupción. Ante esto, Francos respaldó la designación de Diego Santilli para iniciar una etapa de mayor diálogo político.
- Se espera que la llegada de Santilli facilite consensos para avanzar con reformas clave del Gobierno, mientras Francos no descarta postularse como candidato a futuro.
El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió por primera vez en profundidad a la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y fue contundente al evaluar su desempeño. En medio de la crisis política que derivó en la renuncia del funcionario, Francos afirmó que la idoneidad de su sucesor "no quedó demostrada" y consideró que el presidente Javier Milei demoró demasiado en reemplazarlo.
Durante una entrevista con Cadena 3 Rosario, el exfuncionario sostuvo que la decisión de incorporar a Adorni respondió a una apuesta política del Presidente, aunque reconoció que la experiencia no dio los resultados esperados.
"No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado", afirmó Francos.
Francos: "Duró demasiado tiempo"
El exjefe de Gabinete explicó que Milei creyó que Adorni podía conducir una segunda etapa del Gobierno tras su buen desempeño electoral, pero admitió que la situación terminó complicándose.
"El Presidente entendió que necesitaba una personalidad como la de Adorni para avanzar con las reformas. Bueno, luego las cosas se complicaron", señaló.
Respecto de las investigaciones judiciales que involucran al exfuncionario por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, Francos evitó profundizar en las acusaciones.
"Lo que pasó con Adorni lo tiene que explicar Adorni en la Justicia. Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública, pero no puedo hacer otra valoración", sostuvo.
Sin embargo, consideró que el Gobierno tardó demasiado en tomar una decisión.
"Creo que duró demasiado tiempo este período y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa", manifestó.
"Milei optó por cortar por lo sano"
Francos interpretó que la salida de Adorni buscó cerrar una etapa de desgaste político.
"El presidente optó por cortar por lo sano", afirmó, aunque recordó que hasta el momento de aceptar la renuncia Milei había sostenido públicamente su confianza en el ahora exjefe de Gabinete.
Asimismo, negó que durante su gestión hayan existido sobresueldos para funcionarios nacionales.
"Yo no recibí nunca un sobresueldo ni conozco que se hayan recibido sobresueldos. Sí hubo incrementos salariales dentro de la ley para ministros y funcionarios", aseguró.
Elogios para Diego Santilli
El exfuncionario también respaldó la llegada de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y destacó su perfil dialoguista.
Según explicó, Santilli tiene condiciones para reconstruir vínculos con distintos sectores políticos, empresariales y sindicales.
"Es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete", expresó.
Para Francos, esa capacidad de negociación será clave para impulsar las reformas que aún busca concretar el Gobierno.
El balance de la gestión de Milei
Durante la entrevista, Francos también realizó un balance de la administración libertaria y destacó como principal logro haber instalado el equilibrio fiscal como una política aceptada por gran parte del sistema político.
"Todos los sectores comenzaron a aceptar que el equilibrio fiscal era un valor del que no debían apartarse", afirmó.
Además, defendió el ritmo gradual de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y recordó que Milei inició su mandato con una representación legislativa reducida.
En ese sentido, señaló que las reformas previsional y tributaria siguen siendo objetivos pendientes, aunque aseguró que continúan formando parte de la agenda presidencial y que dependerán, en gran medida, del resultado de las próximas elecciones.
Francos no descartó una candidatura
Consultado sobre su futuro político, Guillermo Francos evitó confirmar una eventual candidatura, aunque dejó abierta esa posibilidad.
"Si puedo colaborar, colaboro. Si puedo ser candidato, por ahí lo soy, pero hoy no lo puedo anticipar porque las cosas son muy dinámicas", afirmó.
Finalmente, aseguró que mantiene una relación personal de afecto con Javier Milei y sostuvo que el Presidente continuará incorporando dirigentes provenientes de otros espacios políticos para fortalecer tanto la gestión como el armado electoral de La Libertad Avanza.