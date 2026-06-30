Guillermo Francos cuestionó la gestión de Adorni: “No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado”

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió por primera vez en profundidad a la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y fue contundente al evaluar su desempeño. En medio de la crisis política que derivó en la renuncia del funcionario, Francos afirmó que la idoneidad de su sucesor "no quedó demostrada" y consideró que el presidente Javier Milei demoró demasiado en reemplazarlo.