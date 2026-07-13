Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López en Manchester: mármol, diseño moderno y mucha luz natural

Resumen para apurados
- Lisandro Martínez y su pareja Muri López establecieron su residencia familiar en Manchester, Inglaterra, buscando un refugio privado junto a su pequeña hija.
- La vivienda destaca por su diseño contemporáneo con revestimientos de mármol, grandes ventanales de luz natural y ambientes integrados que optimizan el confort familiar.
- Esta propiedad refleja el equilibrio entre lujo y funcionalidad para el futbolista de la Selección, consolidando su estabilidad familiar durante su carrera en el exterior.
Lisandro Martínez y Muri López Benítez establecieron su residencia en Manchester, Inglaterra. Dicha propiedad funciona cual santuario pacífico para la familia junto a una pequeña hija Aurora.
Esta vivienda representa una mezcla perfecta entre arquitectura contemporánea y bienestar. Cada rincón refleja el compromiso con la privacidad mientras mantiene un vínculo estético hacia las tendencias modernas.
Estilo contemporáneo y detalles de la casa de Licha Martínez
El diseño destaca por revestimientos de mármol situados en diversas paredes. Estos elementos aportan distinción sin sacrificar la atmósfera acogedora del inmueble. Una chimenea integrada completa esta propuesta visual otorgando sofisticación técnica hacia un salón principal.
Mobiliario poseyendo líneas rectas define la imagen organizada que domina las habitaciones. Predominan tonalidades neutras destinadas a generar equilibrio sensorial en todo el recinto. Materiales selectos aseguran durabilidad junto con una elegancia discreta.
Amplitud y luminosidad natural en la casa de Licha Martínez
Enormes ventanales protagonizan esta estructura permitiendo el ingreso constante desde claridad exterior. Cortinas con gran altura realzan una sensación de amplitud percibida en sectores comunes. Tal luz natural transforma la percepción espacial durante horas diurnas.
Esta distribución abierta vincula el living al comedor para facilitar su circulación diaria. Dicha integración espacial favorece los momentos compartidos por aquel defensor argentino y esa unión. Un resultado final equilibra lujo junto funcionalidad mediante ambientes despejados.