"Este equipo nunca baja los brazos": la emotiva reflexión de Lisandro Martínez tras la clasificación de Argentina

Lisandro Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la agónica clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Después de asistir a Lionel Messi en el primer gol y convertir el tanto que volvió a poner en ventaja a la Albiceleste durante el alargue, el defensor dejó una reflexión que resumió el espíritu del equipo de Lionel Scaloni.