Copa del Mundo

"Este equipo nunca baja los brazos": la emotiva reflexión de Lisandro Martínez tras la clasificación de Argentina

El defensor, héroe ante Cabo Verde con una asistencia a Messi y un gol en el alargue, destacó la resiliencia del plantel argentino.

HÉROE. Lisandro Martínez asistió a Messi y luego marcó un golazo en el alargue para darle a Argentina una clasificación dramática ante Cabo Verde.
HÉROE. Lisandro Martínez asistió a Messi y luego marcó un golazo en el alargue para darle a Argentina una clasificación dramática ante Cabo Verde.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras clasificar a octavos del Mundial 2026 ante Cabo Verde, Lisandro Martínez destacó la resiliencia de la Selección Argentina tras su rol clave con un gol y una asistencia.
  • El defensor asistió a Messi y marcó el gol decisivo en el alargue frente a un sorprendente seleccionado africano, que llevó al vigente campeón al límite en un duelo agónico.
  • Esta victoria consolida el espíritu de grupo de cara a los octavos de final. El liderazgo y rendimiento de Martínez lo afianzan como una pieza clave para el esquema de Scaloni.
Resumen generado con IA

Lisandro Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la agónica clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Después de asistir a Lionel Messi en el primer gol y convertir el tanto que volvió a poner en ventaja a la Albiceleste durante el alargue, el defensor dejó una reflexión que resumió el espíritu del equipo de Lionel Scaloni.

"La resiliencia del equipo, nunca abandonar, nunca bajar los brazos", expresó apenas terminó el partido. Con la emoción todavía a flor de piel, el zaguero destacó la actitud del plantel para sobreponerse a un encuentro que se volvió mucho más complicado de lo esperado frente a Cabo Verde.

Martínez también tuvo palabras de reconocimiento para el seleccionado africano, que llevó al campeón del mundo hasta el tiempo suplementario. "Ellos hicieron un excelente partido, hay que felicitarlos. Dejaron todo y creo que fuimos justos vencedores. Estoy muy feliz y muy orgulloso de este equipo", sostuvo.

"Hay que sufrir, estos partidos son así"

El defensor consideró que este tipo de encuentros fortalecen al grupo de cara a lo que viene en la Copa del Mundo. "Este equipo no se da nunca por vencido y hay una energía hermosa en este grupo. Está bueno que pasen estas cosas porque nos ponen a prueba. Hay que sufrir y hoy lo hicimos de la mejor manera", afirmó.

Con una asistencia, un gol decisivo y un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos, Lisandro volvió a demostrar por qué es una de las piezas fundamentales de la Selección.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolCopa del ReyLionel ScaloniLisandro MartínezCristian RomeroCabo Verde
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán
1

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales
2

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR
3

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino
4

Qué pasó con Andrés Ciro en Miami: la Policía frenó su show en pleno banderazo argentino

Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde
5

Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina
6

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Más Noticias
Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde

Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni

LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Comentarios