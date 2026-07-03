"Este equipo nunca baja los brazos": la emotiva reflexión de Lisandro Martínez tras la clasificación de Argentina

Resumen para apurados
- Tras clasificar a octavos del Mundial 2026 ante Cabo Verde, Lisandro Martínez destacó la resiliencia de la Selección Argentina tras su rol clave con un gol y una asistencia.
- El defensor asistió a Messi y marcó el gol decisivo en el alargue frente a un sorprendente seleccionado africano, que llevó al vigente campeón al límite en un duelo agónico.
- Esta victoria consolida el espíritu de grupo de cara a los octavos de final. El liderazgo y rendimiento de Martínez lo afianzan como una pieza clave para el esquema de Scaloni.
Lisandro Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la agónica clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Después de asistir a Lionel Messi en el primer gol y convertir el tanto que volvió a poner en ventaja a la Albiceleste durante el alargue, el defensor dejó una reflexión que resumió el espíritu del equipo de Lionel Scaloni.
"La resiliencia del equipo, nunca abandonar, nunca bajar los brazos", expresó apenas terminó el partido. Con la emoción todavía a flor de piel, el zaguero destacó la actitud del plantel para sobreponerse a un encuentro que se volvió mucho más complicado de lo esperado frente a Cabo Verde.
Martínez también tuvo palabras de reconocimiento para el seleccionado africano, que llevó al campeón del mundo hasta el tiempo suplementario. "Ellos hicieron un excelente partido, hay que felicitarlos. Dejaron todo y creo que fuimos justos vencedores. Estoy muy feliz y muy orgulloso de este equipo", sostuvo.
"Hay que sufrir, estos partidos son así"
El defensor consideró que este tipo de encuentros fortalecen al grupo de cara a lo que viene en la Copa del Mundo. "Este equipo no se da nunca por vencido y hay una energía hermosa en este grupo. Está bueno que pasen estas cosas porque nos ponen a prueba. Hay que sufrir y hoy lo hicimos de la mejor manera", afirmó.
Con una asistencia, un gol decisivo y un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos, Lisandro volvió a demostrar por qué es una de las piezas fundamentales de la Selección.