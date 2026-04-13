¿De dónde surge la extraña fascinación que tenemos por los dinosaurios?

En los adultos representan una conexión con el pasado profundo, ya que ayudan a comprender la inmensidad del tiempo y una historia de nuestro planeta mucho más extensa que la de la humanidad; el hecho de que sea un grupo que existió, pero que está extinto crea una imagen de misterio sobre cómo vivían, explotando la atracción por lo desconocido; fascinación natural por estos gigantes, porque ver el esqueleto de un animal de unas 50 toneladas pone nuestra propia existencia en perspectiva; la constante aparición de nuevas especies (se describen entre 40 y 50 especies nuevas cada año) y la posibilidad del descubrimiento mantienen vivo el interés científico y popular; como vínculo emocional, los dinosaurios representan un puente hacia la propia infancia.