A sus 43 años, Anne Hathaway anunció que está embarazada por tercera vez

El tierno video de Anne Hathaway para anunciar su embarazo

“Baby, I’m yours”, escribió Hathaway como descripción del video. En un juego de doble sentido, la artista se entregó a los brazos de su bebé que aún no llegó pero para el que ya está 100% receptiva. En el video, la actriz apareció con un amplio camisón blanco largo, cruzando los brazos sobre su vientre. La holgadez de la prenda no dejaba ver nada. En cuanto llegó al centro de la toma vertical, Hathaway se descubrió la panza para dejar ver lo avanzado de su embarazo.