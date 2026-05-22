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Hacia la “desextinción”: desarrollaron un cascarón de huevo que podría recuperar especies perdidas

La empresa Colossal Biosciences logró el nacimiento de 26 pollos sanos utilizando cascarones de silicona, un avance clave que abre el camino para resucitar animales extintos como el dodo.

Uno de los primeros pollos en nacer a partir de huevos artificiales de silicona.
Uno de los primeros pollos en nacer a partir de huevos artificiales de silicona. Foto: Colossal Biosciences
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La firma Colossal Biosciences logró en EE.UU. el nacimiento de 26 pollos usando cascarones de silicona, un avance clave para la desextinción de especies como el pájaro dodo.
  • El desarrollo consiste en una membrana de silicona semipermeable que imita al huevo natural. Los científicos trasladaron embriones fertilizados a este soporte para su crecimiento.
  • Este hito de la ingeniería genética abre la puerta a adaptar los cascarones a otras especies, lo que facilitará la recuperación de aves extintas y la conservación de la fauna.
Resumen generado con IA

Un proyecto generado con soportes artificiales acaba de abrir nuevas puertas a la generación de aves y a la posibilidad de recuperación de especies extintas. La empresa Colossal Biosciences logró llevar a término el nacimiento de 26 pollos sanos mediante la creación de cascarones artificiales. El avance podría permitir la desextinción de aves que se consideraban perdidas.

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La gran empresa de biotecnología se desarrolló en Dallas, Texas. Consistió en la creación de una membrana de silicona semipermeable con visor incluido. La cobertura pensada para el desarrollo de los embriones busca emular la función gaseosa de un cascarón natural. Además, se diseñó con una ventana que permite observar la evolución en el interior.

Antecedentes para la desextinción

Colossal Biosciences es una empresa de ingeniería genética nacida en 2021 con el objetivo de desextinguir animales extintos. En su intento se sirven de herramientas de edición genética, biología sintética e incluso impresión 3D. Su avance en la creación de un huevo artificial se alinea con su intención de volver a la vida animales como el pájaro dodo. Entre sus objetivos también figuran la recuperación del rinoceronte blanco del norte y el mamut lanudo.

No es la primera gran acometida de Colossal Biosciences. Ya el año pasado logró presentar tres cachorros de lobos grises, una especie que se había dado por extinta hace más de 12.500 años. A partir de restos fósiles, crearon a los tres cachorros a los que llamaron Rómulo, Remo y Khaleesi.

Los huevos artificiales dieron vida a 26 pollos

El invento podría adaptarse a otras especies. Los biotecnólogos indicaron que podría redimensionarse el cascarón para tolerar el crecimiento de otras especies en su interior.

Los embriones utilizados fueron de pollos fecundados naturalmente, lo que implica que el proceso previo al crecimiento en el huevo se dio en animales vivos que lograron la oviposición. En las 24 a 48 horas posteriores a la postura, se seleccionaron algunos y se trasladó su contenido a la membrana de silicona.

Mike McGrew, embriólogo del Instituto Roslin, indicó que en intentos anteriores no lograban el mismo volumen de eclosiones y que demandaban mucho más oxígeno que el modelo creado por Colossal Biosciences. Este se destacó por su capacidad de permitir la difusión pasiva de oxígeno y llevar el desarrollo a buen término.

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