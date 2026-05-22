Hacia la “desextinción”: desarrollaron un cascarón de huevo que podría recuperar especies perdidas

Antecedentes para la desextinción

Colossal Biosciences es una empresa de ingeniería genética nacida en 2021 con el objetivo de desextinguir animales extintos. En su intento se sirven de herramientas de edición genética, biología sintética e incluso impresión 3D. Su avance en la creación de un huevo artificial se alinea con su intención de volver a la vida animales como el pájaro dodo. Entre sus objetivos también figuran la recuperación del rinoceronte blanco del norte y el mamut lanudo.