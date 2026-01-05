Por qué vale la pena ver "100 metros", la película de animé que acaba de estrenar Netflix

No todo funciona igual de bien. La película, en ciertos momentos, no cree en el proceso. A diferencia de otros animés deportivos —Baby Steps, Ippo— aquí no hay aprendizaje gradual ni acumulación visible del esfuerzo. Un chico que trota para no pensar se convierte en velocista en un abrir y cerrar de ojos. Esto puede entenderse: uno es rápido o no lo es. Pero las diferencias técnicas entre un atleta de élite —que entrena entre dos y cuatro horas diarias— y alguien que simplemente corre rápido son abismales. Más aún si esos dos adolescentes serán rivales durante quince años. Sin progresión, lo que aparece es el estancamiento del talento natural.