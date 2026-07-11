Ningún atajo: el desarrollo se construye empresa por empresa

Sigo por algo que aparece en los números y casi nunca en los discursos. Siete de cada diez empresas familiares no sobreviven al paso de la primera a la segunda generación, y apenas una de cada diez llega a la tercera. Y una encuesta global de PwC apunta a la causa de fondo: en América Latina, solo un tercio de las empresas familiares tiene un plan de sucesión. El resto queda atado a que el fundador siga estando. Cada una que se apaga cuando se va su fundador deja un hueco concreto: puestos que desaparecen, proveedores que pierden un cliente, una cadena de relaciones que se corta, plata que dejaba de moverse en la provincia. Una empresa que se profesionaliza cruza ese momento y sigue viva. Tucumán conserva lo que costó décadas levantar, y una economía que retiene sus empresas crece encima de lo que ya logró, generación tras generación.