Qué agregarle al mate para acelerar el metabolismo y reducir la grasa abdominal

Resumen para apurados
- Especialistas en Argentina recomiendan sumar jengibre al mate hoy para acelerar el metabolismo y reducir la grasa, debido a las propiedades diuréticas y digestivas de la raíz.
- El mate aporta saponinas que reducen grasas y el jengibre suma fibra, efecto diurético y antioxidantes. Debe prepararse como infusión de agua para cebar y acompañar hábitos sanos.
- Esta tendencia refuerza el uso de la infusión nacional como aliada de la salud. Se proyecta un mayor consumo de hierbas y raíces naturales para optimizar planes de bienestar.
El mate es una de las infusiones más consumidas en la Argentina y, además de su efecto estimulante, suele ser elegido por quienes buscan acompañar un plan de alimentación saludable. Entre las combinaciones más recomendadas aparece el jengibre, una raíz con propiedades que pueden favorecer el metabolismo y contribuir al control del peso.
Si bien ningún alimento o bebida elimina por sí solo la grasa abdominal, los especialistas coinciden en que ciertos ingredientes pueden complementar hábitos saludables, siempre junto con una alimentación equilibrada, actividad física regular, buena hidratación y un descanso adecuado.
Por qué el mate con jengibre puede ser un aliado para bajar de peso
La combinación de yerba mate y jengibre reúne compuestos que podrían favorecer el proceso de adelgazamiento.
Por un lado, las saponinas presentes en la yerba mate ayudan a disminuir la absorción de parte de las grasas consumidas y contribuyen a estimular el metabolismo. El jengibre, en tanto, posee un efecto diurético que favorece la eliminación de líquidos y toxinas del organismo.
Además, esta raíz aporta fibra, lo que puede generar una mayor sensación de saciedad y colaborar con el tránsito intestinal. A esto se suman sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, asociadas con una mejor utilización de los nutrientes y una reducción de la retención de líquidos.
Los expertos recomiendan consumir esta preparación por la mañana y también durante el resto del día, siempre como complemento de un estilo de vida saludable.
Qué otros ingredientes se pueden sumar al mate
Además del jengibre, existen otros ingredientes que suelen incorporarse al mate para aportar sabor y sumar propiedades nutricionales. Entre los más utilizados se encuentran:
- Limón.
- Canela.
- Hierbabuena.
- Pepino.
- Berenjena.
Otros beneficios del jengibre para la salud
Más allá de su posible aporte en el descenso de peso, el jengibre ofrece otros beneficios para el organismo. Entre ellos se destacan:
- Contribuye a reducir procesos inflamatorios.
- Favorece la eliminación del exceso de líquidos.
- Puede aliviar molestias respiratorias como la tos.
- Ayuda a prevenir las náuseas y los vómitos.
- Colabora con la disminución de la acidez y los gases intestinales.
- Puede aliviar dolores asociados a la artritis.
Ingredientes
- 1 litro y medio de agua.
- Cinco rodajas gruesas de jengibre.
- Yerba mate.
- Jugo de limón (opcional).
- Stevia (opcional).
Primero, herví el agua junto con las rodajas de jengibre hasta que adquiera un tono anaranjado. Luego dejá reposar la preparación durante unos minutos y pasala a un termo.
Prepará el mate como lo hacés habitualmente. Si lo deseás, podés humedecer la yerba con unas gotas de jugo de limón y endulzar con stevia.
Finalmente, cebá el mate con el agua infusionada con jengibre. Muchas personas prefieren consumirlo por la mañana, aunque también puede incorporarse durante el resto del día como parte de una rutina saludable.