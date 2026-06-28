Qué termos son seguros para tomar mate y cuáles podrían representar un riesgo para la salud
Especialistas en bromatología advierten que algunos termos fabricados con materiales de baja calidad o de origen incierto podrían liberar sustancias potencialmente nocivas. Qué aspectos conviene revisar antes de comprar uno.
Resumen para apurados
- Bromatólogos argentinos advierten hoy que los termos de baja calidad o falsificados pueden liberar metales nocivos en bebidas calientes y representar un riesgo para la salud.
- El auge de recipientes baratos sin certificar alerta por el uso de acero no apto que, al contacto prolongado con agua hirviendo, puede desprender plomo, níquel o cadmio.
- Para evitar daños crónicos, se recomienda verificar etiquetas con datos del fabricante, comprar en comercios habilitados y elegir acero AISI 304 o 316 libre de BPA.
El termo es un elemento indispensable en muchos hogares, especialmente entre quienes consumen mate, café o té a diario. Sin embargo, el crecimiento de la oferta de productos de bajo costo encendió una alerta entre especialistas, que advierten sobre los riesgos de adquirir recipientes fabricados con materiales de origen desconocido o falsificados.
Según expertos en bromatología, algunos modelos podrían no cumplir con los estándares necesarios para estar en contacto con alimentos y bebidas calientes, lo que aumentaría el riesgo de liberar sustancias no deseadas durante su uso.
Cuál es el material más seguro para un termo
El profesor Gustavo Isaack, exdecano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, explicó que los termos con interior de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 continúan siendo la opción más confiable para conservar agua caliente.
De acuerdo con el especialista, este tipo de acero resiste la corrosión, soporta altas temperaturas, no modifica el sabor de las bebidas y ofrece una mayor durabilidad. Además, resulta fácil de limpiar y está diseñado para el contacto con alimentos.
El problema aparece cuando los recipientes fueron elaborados con materiales reciclados de origen incierto o con aleaciones que imitan el acero inoxidable, pero que no cumplen con las condiciones necesarias para un uso seguro.
Qué riesgos pueden representar los termos de mala calidad
Los especialistas explican que la única forma de confirmar si un termo libera sustancias potencialmente peligrosas es mediante pruebas de laboratorio que analizan la migración de materiales hacia los líquidos.
Entre las sustancias que pueden detectarse figuran metales como hierro, cromo, níquel, plomo o cadmio, además de compuestos provenientes de pinturas, adhesivos o plásticos utilizados durante la fabricación.
Aunque utilizar un termo de baja calidad no implica necesariamente una intoxicación inmediata, la exposición prolongada a estos materiales podría representar un riesgo para la salud, especialmente cuando el recipiente permanece durante horas en contacto con agua cercana al punto de ebullición.
Además, los materiales deficientes pueden deteriorarse con mayor rapidez, presentar corrosión, pequeñas grietas o superficies donde se acumulen residuos y microorganismos.
Cómo reconocer un termo confiable
Para el consumidor resulta difícil comprobar visualmente si un termo está fabricado realmente con acero inoxidable apto para alimentos. Por eso, los especialistas recomiendan observar cuidadosamente el etiquetado.
Un producto confiable debería indicar claramente la marca, el fabricante o importador responsable, el país de origen, la capacidad, el número de lote y las instrucciones de uso. También aconsejan verificar que las tapas, juntas y componentes plásticos sean aptos para el contacto con alimentos y, preferentemente, libres de BPA.
Finalmente, recomiendan comprar en comercios habilitados y desconfiar de productos excesivamente económicos o que carezcan de información sobre su procedencia, ya que la ausencia de datos impide conocer quién responde por la calidad y seguridad del artículo.