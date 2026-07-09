Alarma encendida en Francia: Mbappé dio los motivos de su prematura salida por lesión y dejó un aviso de cara a las semifinales
El crack del Real Madrid pidió el cambio a 13 minutos del final en el triunfo por 2-0 ante Marruecos tras sufrir un duro golpe en el tobillo derecho. Tras el susto en Boston, el delantero llevó tranquilidad y elogió a su reemplazante.
Francia volvió a meterse entre los cuatro mejores del planeta tras imponerse por 2-0 ante Marruecos en Boston, sellando su pasaje directo a las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, no todo fue fiesta para el combinado dirigido por Didier Deschamps. La clasificación de "Les Bleus" quedó en un segundo plano durante varios pasajes de la noche debido a la enorme preocupación que generó la salida prematura de su máxima figura y capitán, Kylian Mbappé, quien encendió todas las alarmas al acusar una fuerte molestia en su tobillo derecho.
El partido del delantero tuvo de todo. En la primera mitad, se topó con la resistencia del arquero Bono, quien le contuvo un remate desde el punto del penal (sancionado por el argentino Facundo Tello), pero minutos más tarde se tomó revancha personal al convertir el golazo que abrió el marcador. La tranquilidad francesa empezó a desmoronarse a los 18 minutos del complemento, cuando Mbappé recibió una durísima patada por parte del defensor Issa Diop. Aunque intentó seguir en cancha, el dolor fue en aumento y, a 13 minutos del pitazo final, el propio atacante levantó la mano para pedir la modificación, dejándole su lugar a Jean-Philippe Mateta.
Las imágenes del astro sentado en el banco de suplentes mientras el cuerpo médico le aplicaba una generosa cantidad de hielo sobre la zona afectada congelaron el corazón de los hinchas galos. Afortunadamente para ellos, el panorama se aclaró tras el cierre del match, cuando se pudo ver al futbolista desplazándose con total normalidad y sin signos de dolor durante los festejos con sus compañeros en el césped.
La palabra del capitán tras el susto
Una vez consumado el pasaje a las semifinales, el propio Mbappé se plantó ante los micrófonos de la prensa internacional para desactivar cualquier tipo de especulación médica y confirmó de primera mano que el cambio se debió estrictamente a una medida de precaución tras el fuerte impacto recibido. Lejos de dramatizar, el delantero elogió la entrada de su compañero de equipo para aguantar el resultado en el tramo final.
""Recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien. Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos", aseguró con total naturalidad el crack francés, restándole dramatismo a la situación física de cara al tramo definitivo de la competencia.
Con el boleto asegurado para disputar el octavo partido del certamen (ya sea la gran final o el duelo por el tercer puesto), el atacante dejó en claro cuál es la mentalidad de un plantel que busca sacarse la espina tras el subcampeonato en Qatar 2022:
"La única forma de relajarse es ganar", sentenció de manera contundente.
Una batalla histórica cara a cara con Messi
Con el grito sagrado que destrabó el partido ante los africanos, Mbappé alcanzó las 8 conquistas en lo que va de la actual Copa del Mundo, alcanzando la línea de Lionel Messi en una pelea apasionante por quedarse con el Botín de Oro del torneo.
Asimismo, la tabla histórica de los Mundiales sumó un nuevo capítulo de antología. El gol en Boston significó el festejo número 20 de Kylian en toda su trayectoria mundialista, quedando a tan solo un grito de distancia del astro rosarino, quien actualmente lidera el récord absoluto con 21 anotaciones. Ahora, con el tobillo entre algodones pero la confianza por las nubes, Francia descansa a la espera de conocer a su próximo rival, el cual saldrá del tremendo cruce de cuartos de final entre España y Bélgica.