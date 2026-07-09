Alarma encendida en Francia: Mbappé dio los motivos de su prematura salida por lesión y dejó un aviso de cara a las semifinales

El partido del delantero tuvo de todo. En la primera mitad, se topó con la resistencia del arquero Bono, quien le contuvo un remate desde el punto del penal (sancionado por el argentino Facundo Tello), pero minutos más tarde se tomó revancha personal al convertir el golazo que abrió el marcador. La tranquilidad francesa empezó a desmoronarse a los 18 minutos del complemento, cuando Mbappé recibió una durísima patada por parte del defensor Issa Diop. Aunque intentó seguir en cancha, el dolor fue en aumento y, a 13 minutos del pitazo final, el propio atacante levantó la mano para pedir la modificación, dejándole su lugar a Jean-Philippe Mateta.