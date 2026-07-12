Crónicas del viejo Tucumán: héroes olvidados en la fatal epidemia de cólera

El relato

En un detallado relato de aquellos días, don José Ponssa escribía: “durante la segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero subsiguiente, el vecindario fue presa del pánico; parecía haberse lanzado el grito de ‘sálvese quien pueda’; las calles silenciosas, la actividad comercial paralizada y en los semblantes de los transeúntes retratados de pavor y la congoja. La ciudad débilmente alumbrada por lámparas de kerosén, presentaban por las noches un aspecto fantástico y lúgubre, pues debido a aquel mare mágnum, a aquella verdadera hecatombe, los vecinos recurrían a los expedientes más absurdos. Creyendo conjurar el contagio encendían en el centro de las calles, a corta distancia de otra, humeantes fogatas con maderas de pino alquitranadas. Eran cuadros verdaderamente dantescos, en medio de rojizas llamas envueltas en humo acre y negruzco, se veían las desiertas aceras y edificios con sus puertas cerradas; los escasos transeúntes, con demacradas facciones, que la extraña luz de las fogatas los asemejaba a visiones de ultratumba, aceleraban sus pasos mientras los niños de la calle, alegres e inconscientes, danzaban en torno de esas extrañas piras”.