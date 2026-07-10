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Cursos gratuitos para emprender: abren las inscripciones a cuatro talleres con salida laboral

La Dirección de Empleo y Emprendimiento local ofrecerá capacitaciones gratuitas de oficios, zumba y actividades culturales para promover la inserción laboral y el bienestar de los vecinos.

Cursos gratuitos para emprender: abren las inscripciones a cuatro talleres con salida laboral
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió la inscripción a cuatro talleres gratuitos de oficios en julio para fomentar el autoempleo ante la crisis laboral en la ciudad.
  • Las capacitaciones de costura, bordado, cestería y crochet se dictarán en la Dirección de Empleo, complementadas con clases de zumba, folclore y collage para la comunidad.
  • Esta iniciativa busca que los vecinos generen emprendimientos propios y comercialicen sus productos localmente, mejorando su inserción laboral y bienestar integral.
Resumen generado con IA

El campo laboral está cada vez más competitivo. Más allá de las calificaciones cada vez más altas que se exigen y las especializaciones que más se demandan a medida que pasa el tiempo, Argentina atraviesa un momento particular respecto al desempleo. Por eso la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dictará una serie de cursos para quienes quieran emprender.

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Se trata de cuatro propuestas manuales, destinadas a aprender un arte u oficio y no necesariamente a aprender a diseñar un negocio. La Dirección de Empleo y Emprendimientos busca fomentar el autoempleo con herramientas y grupos recreativos que permitan incorporar nuevos saberes con capacidad de capitalizarse.

Cuatro talleres para empezar a emprender

Los espacios de formación continua de la Municipalidad ofrecen nuevos conocimientos prácticos. Los vecinos podrán generar su propio emprendimiento, empezar a negociar sus productos, presentarlos en el mercado barrial o local y disfrutar de espacios que también ponen en foco el bienestar integral del grupo y de los individuos que en ellos participan.

Los cuatro talleres se dictarán en la sede de la Dirección de Empleo y Emprendimientos en la avenida Juan B. Justo 951. Allí se realizarán las actividades manuales y ya se definieron días y horarios.

  • Taller de costura
  • Taller de bordado mexicano
  • Taller de cestería china
  • Taller de crochet

Talleres gratuitos de julio

La Municipalidad dispuso también un dispositivo pensado para invitar a los ciudadanos de la capital a poner el cuerpo en movimiento. Se trata de una actividad recreativa que se dictará en la misma sede, en la que los participantes accederán a clases de zumba gratuitas. Se dictarán tres veces a la semana: lunes, miércoles y viernes, desde las 17.30 hasta las 18.30.

En el Museo Mercedes Sosa –Pasaje Miguel Calixto del Corro 344, a la altura de la calle Guatemala–, también se dictará una clase este fin de semana. Se trata de un taller de collage destinado a niños y jóvenes. Un espacio para crear a partir de la vida de Mercedes Sosa y rescatar su legado a través del arte utilizando diferentes técnicas y materiales. Se realizará este sábado 11 a las 15.

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Otra propuesta, pensada para los amantes de la danza, será el taller gratuito de folclore que se dictará también el sábado 11 a las 17 en la Plaza Temática, en la esquina de las calles Congreso y San Lorenzo, en la cuadra de la Casa Histórica. Estará a cargo del profesor de danzas y orientación folclórica, Fredy Vaca. Se suspenderá en caso de lluvia.

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