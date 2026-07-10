Cursos gratuitos para emprender: abren las inscripciones a cuatro talleres con salida laboral

Otra propuesta, pensada para los amantes de la danza, será el taller gratuito de folclore que se dictará también el sábado 11 a las 17 en la Plaza Temática, en la esquina de las calles Congreso y San Lorenzo, en la cuadra de la Casa Histórica. Estará a cargo del profesor de danzas y orientación folclórica, Fredy Vaca. Se suspenderá en caso de lluvia.